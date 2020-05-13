Меркель не исключила санкций из-за атак «российских хакеров» на бундестаг

У ФРГ есть доказательства причастности России к кибератаке на бундестаг в 2015 году, проведенной в рамках «гибридной войны», заявила Меркель. Берлин может применить ответные меры, хотя хочет сохранить хорошие отношения с Москвой

Ангела Меркель (Фото: Michel Kappeler / Reuters)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о «веских доказательствах» причастности России к «возмутительной» кибератаке на системы бундестага в 2015 году. Об этом сообщает Handelsblatt.

«Я отношусь к этим вещам очень серьезно», — заявила она, отвечая на вопросы парламентариев. По словам канцлера, эта атака была частью «стратегии гибридной войны», к которой также относятся искажение фактов и дезориентация. «Это не просто совпадение, это стратегия», — убеждена она.

На вопрос членов бундестага о возможных последствиях Меркель ответила: «Конечно, мы всегда оставляем за собой право принимать меры, в том числе против России».

В то же время канцлер Германии отметила, что хотела бы сохранить хорошие отношения с Россией, однако действия Москвы мешают «доверительному сотрудничеству» между странами.