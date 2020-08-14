Выборы в Белоруссии , 14 авг, 10:59
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Как в Минске встретили вышедших из изолятора протестующих. Фоторепортаж
В ночь на 14 августа из изолятора на Окрестина в Минске стали выпускать задержанных на протестах. Их встречали жители города и волонтеры, которые готовы были отвозить освобожденных домой. Некоторые провели в изоляторе несколько дней, все это время их искали родственники. Задержанные рассказали об избиениях и издевательствах, в МВД отвергли эти сообщения
Протесты начались вечером 9 августа, после окончания президентских выборов в Белоруссии. За эти дни милиция задержала около 7 тыс. человек
О многих задержанных не было вестей несколько суток. К изолятору временного содержания на улице Окрестина приезжали десятки людей, пытавшихся выяснить местонахождение своих близких
Ожидавшим у изолятора весь день привозили еду и воду
В МВД пообещали отпустить всех остававшихся в изоляторе к утру 14 августа: ночью к нему приехал замглавы белорусского МВД Александр Барсуков
Ранее глава МВД Юрий Караев извинился за то, что в ходе протестов травмы получили случайные люди
Кроме родных и близких задержанных ждали волонтеры, чтобы отвезти их домой
Ранее стало известно, что задержанные в ходе протестов жаловались на насилие и издевательства со стороны силовиков
Медики рассказали РБК, что самые распространенные в эти дни травмы — гематомы и черепно-мозговые
В МВД заявили, что над задержанными никто не издевался