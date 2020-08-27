Милиция начала выпускать задержанных в Минске российских журналистов

Вечером 27 августа в центре Минска силовики задержали около 20 журналистов, собравшихся освещать акцию протеста. Задержанному Бобылеву удалось связаться с редакцией. Он рассказал, что находится в автозаке, среди задержанных были журналисты Reuters, Associated Press и «Радио Свобода».

Шамшур написал коллегам, что его ведут к милицейскому автобусу. «Нас уводят к автобусу, девять человек и я», — сообщил он.

Также о своем задержании рассказал журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Издание опубликовало его видео, снятое в автозаке. Он сообщил, что он и еще несколько человек едут в автобусе, сидя на бронежилетах.

Правозащитный центр «Весна» опубликовал список задержанных в Минске, куда, по данным на 21:24, попали более 150 человек. Там также упоминались журналисты Deutsche Welle и Би-би-си, корреспондент польского телеканала, а также журналисты «Радио Свобода», Tut.by, Belsat.

На фоне сообщений о задержании журналистов пресс-секретарь МВД Белоруссии заявила, что журналистов в РУВД доставили для проверки документов. «Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности», — заметила Чемоданова. Она пообещала, что вскоре журналистов выпустят.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются третью неделю. Они начались после выборов президента республики, по результатам которых был переизбран действующий лидер Александр Лукашенко. ЦИК объявила о его победе, сообщив, что Лукашенко поддержали 80% голосовавших, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская получила только 10%. В штабе Тихановской итоги выборов не признают и считают, что ее поддержали около 70–80% избирателей.