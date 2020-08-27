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Протесты в Белоруссии ,  
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Милиция начала выпускать задержанных в Минске российских журналистов

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Правоохранительные органы начали выпускать задержанных в Минске российских журналистов, которые освещали очередную акцию протеста 27 августа в центре города.

Как сообщает ТАСС, из Октябрьского РУВД Минска выпустили его корреспондента Юрия Шамшура, а также фотокорреспондента Наталью Федоренко. Позже стало известно, что правоохранительные органы освободили еще одного фотокорреспондента агентства, Сергея Бобылева.

Корреспондент «РИА Новости» сообщил, что из отделения в Минске его отпустили после проверки документов, сообщает агентство.

В российском посольстве в Белоруссии РБК сообщили, что в РУВД, где находились журналисты, прибыл консул. «Задержаны они или были доставлены для проверки аккредитации, обстоятельства выясняются», — сказали в дипмиссии.

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Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Вечером 27 августа в центре Минска силовики задержали около 20 журналистов, собравшихся освещать акцию протеста. Задержанному Бобылеву удалось связаться с редакцией. Он рассказал, что находится в автозаке, среди задержанных были журналисты Reuters, Associated Press и «Радио Свобода».

Шамшур написал коллегам, что его ведут к милицейскому автобусу. «Нас уводят к автобусу, девять человек и я», — сообщил он.

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Также о своем задержании рассказал журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Издание опубликовало его видео, снятое в автозаке. Он сообщил, что он и еще несколько человек едут в автобусе, сидя на бронежилетах.

Правозащитный центр «Весна» опубликовал список задержанных в Минске, куда, по данным на 21:24, попали более 150 человек. Там также упоминались журналисты Deutsche Welle и Би-би-си, корреспондент польского телеканала, а также журналисты «Радио Свобода», Tut.by, Belsat.

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На фоне сообщений о задержании журналистов пресс-секретарь МВД Белоруссии заявила, что журналистов в РУВД доставили для проверки документов. «Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности», — заметила Чемоданова. Она пообещала, что вскоре журналистов выпустят.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются третью неделю. Они начались после выборов президента республики, по результатам которых был переизбран действующий лидер Александр Лукашенко. ЦИК объявила о его победе, сообщив, что Лукашенко поддержали 80% голосовавших, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская получила только 10%. В штабе Тихановской итоги выборов не признают и считают, что ее поддержали около 70–80% избирателей.

Теги: Минск, Белоруссия, протесты, журналисты, новости
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В Минске задержали около 20 освещавших протесты журналистов
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