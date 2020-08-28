Протесты в Вашингтоне против выдвижения Трампа на выборы. Фоторепортаж

Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении на второй срок. Республиканская партия номинировала его еще 24 августа, а через несколько дней действующий президент США выступил перед сопартийцами на лужайке Белого дома. В это время неподалеку собрались протестующие против выдвижения Трампа. Что происходило в районе Белого дома — в фоторепортаже РБК

Протестующие собрались на Black Lives Matter Plaza — небольшой площадке неподалеку от Белого дома, которая получила свое название после прокатившихся по США протестов 2020 года против расовой дискриминации и полицейского насилия Надпись: «Главный лжец» По данным СМИ, в Вашингтоне собрались сотни протестующих Протесты в Вашингтоне против выдвижения Трампа прошли на фоне ситуации в Висконсине, куда президент на днях решил отправить нацгвардию для подавления беспорядков. Они начались в этом штате после того, как полицейские стреляли в афроамериканца Джейкоба Блейка. 29-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии По сообщениям СМИ, шум протестующих можно было слышать на лужайке у Белого дома во время выступления Трампа Демонстранты держат плакаты с надписью «Трамп не смог: больше 180 тыс. человек умерли». Таково число жертв эпидемии коронавируса в США, по данным Университета Джонса Хопкинса на 28 августа. Число зарегистрированных случаев заражения приближается к 6 млн (США удерживают первое место в мире). Дональд Трамп выступает как последовательный противник масштабных карантинных мер, говоря , что они разрушат экономику На улицу вышли и сторонники Трампа Соперником Трампа на ноябрьских выборах будет бывший вице-президент Джо Байден. Объявляя о своем выдвижении 21 августа, он сказал, что поможет «преодолеть эпоху тьмы» в стране