Академик описал возможную реакцию на вакцинацию от COVID-19

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Некоторые вакцины практически не вызывают каких-либо внешних эффектов, на другие у человека может возникнуть реакция, напоминающая гриппозное состояние. Более точные данные о том, какой будет реакция на вакцину от коронавируса, покажут ее дальнейшие испытания. Об этом заявил РБК академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Идеальная вакцина должна давать меньше реакций гриппоподобных. То есть чем слабее эта реакция выражена, тем больше перспектив у вакцины для внедрения. Поэтому все разработчики вакцин должны стремиться к тому, чтобы было мало побочных эффектов», — сказал Покровский.

При этом академик добавил, что у некоторых людей при введении препарата возможны аллергические реакции на отдельные компоненты вакцины.

Покровский отметил, что третья и четвертая фазы исследований проводятся для того, что получить защитный эффект и собрать все возможные реакции на препарат. «Здесь определенная сложность еще заключается в том, что население очень различно по своей способности реагировать на вакцины», — сказал он.