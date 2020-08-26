Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 74,51 (+0,09) Инвестиции, 25 авг, 12:57
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 88,06 (+0,16) Инвестиции, 25 авг, 12:57
Появилось фото письма Месси «Барселоне» с просьбой отпустить его из клуба Спорт, 12:40 Во что компаниям упаковывать товары после пандемии Pro, 12:40 Академик описал возможную реакцию на вакцинацию от COVID-19 Общество, 12:35 Больше половины россиян выступили против чипирования Общество, 12:34 Эвакуированным жителям загоревшегося в Москве дома дадут временное жилье Общество, 12:31 Крашенинников сообщил о планах расширить состав Госсовета Политика, 12:31 Как искусственный интеллект поможет обнаруживать неэкологичные автомобили Партнерский материал, 12:18 «Мосгаз» заявил об исправности оборудования в горевшем доме в Москве Общество, 12:07 Общество роботов или будущее без машин: подкаст РБК Тренды Экономика инноваций, 12:00  Госпитализированный в Москве глава Тувы назвал предварительный диагноз Политика, 11:59 Как сделать голый бетон приятным пространством для жизни РБК и Imperial Garden, 11:39 В Минобороны заявили об искоренении дедовщины и казарменного хулиганства Общество, 11:38 Где купить вещи, как у принцессы Дианы и принца Чарльза в «Короне» Стиль, 11:35 Месси решил уйти из «Барселоны». Что важно знать Спорт, 11:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Академик описал возможную реакцию на вакцинацию от COVID-19

Фото: Fiona Goodall / Getty Images
Фото: Fiona Goodall / Getty Images

Некоторые вакцины практически не вызывают каких-либо внешних эффектов, на другие у человека может возникнуть реакция, напоминающая гриппозное состояние. Более точные данные о том, какой будет реакция на вакцину от коронавируса, покажут ее дальнейшие испытания. Об этом заявил РБК академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Идеальная вакцина должна давать меньше реакций гриппоподобных. То есть чем слабее эта реакция выражена, тем больше перспектив у вакцины для внедрения. Поэтому все разработчики вакцин должны стремиться к тому, чтобы было мало побочных эффектов», — сказал Покровский.

При этом академик добавил, что у некоторых людей при введении препарата возможны аллергические реакции на отдельные компоненты вакцины.

Вакцину от COVID-19 Центра Гамалеи зарегистрировали в форме порошка
Общество
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Покровский отметил, что третья и четвертая фазы исследований проводятся для того, что получить защитный эффект и собрать все возможные реакции на препарат. «Здесь определенная сложность еще заключается в том, что население очень различно по своей способности реагировать на вакцины», — сказал он.

По его словам, сейчас имеющиеся вакцины оценивают в основном по их способности вызвать различные формы иммунного ответа, но это еще означает, что они точно защищают от заражения. Это станет ясно только после проведения всех четырех фаз исследования.

«Тогда мы можем сказать, действительно ли она защищает и перевешивает ли ее защитный эффект все возможные реакции, которые она вызывает. Скажем, когда была вакцина от оспы — она довольно сильную гриппоподобную реакцию вызывала у многих людей, но пользы оказалось значительно больше, чем недостатков», — пояснил Покровский.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

Центру Гамалеи разрешили провести новые испытания вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Первая партия вакцины «Спутник V» была произведена в России 15 августа. По словам главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, основная масса наработанной вакцины будет использована в ходе пострегистрационного исследования.

Как сообщали в Минздраве, исследование пройдет в течение полугода на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы. В нем примут участие 40 тыс. добровольцев в возрасте старше 18 лет.

Теги: коронавирус, вакцина, новости
Материалы по теме
Казахстан договорился с РФПИ о предоставлении вакцины от COVID-19
Общество
Власти назвали дату поставок вакцины центра Гамалеи в клиники Москвы
Общество
Центру Гамалеи разрешили провести новые испытания вакцины от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter