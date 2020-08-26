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Пандемия коронавируса ,  
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Центр Гамалеи исключил необходимость сдавать анализы перед вакцинацией

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Для вакцинации от COVID-19 не потребуется сдавать никаких анализов и тестов на антитела. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно», — сказал он.

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Фото: Fiona Goodall / Getty Images

При этом Гинцбург подчеркнул, что, если человек переболел коронавирусом, он должен сообщить об этом врачу, который скажет, нужно ли сдавать дополнительные анализы. Также он добавил, что если человек, «болеющий» COVID-19 бессимптомно, поставит себе прививку от коронавируса, на течении заболевания это никак не отразится.

Ранее академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что из-за некоторых вакцин у человека может возникнуть реакция, напоминающая гриппозное состояние. Также возможна аллергическая реакция на отдельные компоненты вакцины.

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Фото: РИА Новости

О регистрации первой отечественной вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» объявил президент России Владимир Путин 11 августа, отметив, что препарат создает устойчивый иммунитет и не дает серьезных побочных эффектов. 15 августа Минздрав сообщил, что Россия начала ее производство. Российские власти отмечали, что вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе.

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Пострегистрационные клинические исследования вакцины будут проводиться на 40 тыс. добровольцев. Они пройдут в начале сентября.

Теги: вакцинация, коронавирус
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