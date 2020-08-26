Центр Гамалеи исключил необходимость сдавать анализы перед вакцинацией

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Для вакцинации от COVID-19 не потребуется сдавать никаких анализов и тестов на антитела. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно», — сказал он.

При этом Гинцбург подчеркнул, что, если человек переболел коронавирусом, он должен сообщить об этом врачу, который скажет, нужно ли сдавать дополнительные анализы. Также он добавил, что если человек, «болеющий» COVID-19 бессимптомно, поставит себе прививку от коронавируса, на течении заболевания это никак не отразится.

Ранее академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что из-за некоторых вакцин у человека может возникнуть реакция, напоминающая гриппозное состояние. Также возможна аллергическая реакция на отдельные компоненты вакцины.