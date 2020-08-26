Путин назвал Белоруссию одной из первых стран на получение вакцины России

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с лидером Белоруссии Александром Лукашенко включить республику в список участников финального этапа дополнительного тестирования российской вакцины от коронавруса. Об этом он рассказ входе совещания с членами правительства. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Что касается Белоруссии, мы с Александром Григорьевичем это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины. И потом [она] будет одна из первых [стран], которая получит этот препарат», — сказал Путин.

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