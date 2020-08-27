Путин заявил об избирательности в оценках Запада по ситуации в Белоруссии

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Владимир Путин заявил в интервью «России 24», что избирательность зарубежных стран в оценках ситуации в Белоруссии наводит на мысль, что на процессы в стране хотят влиять. Фрагмент показали в эфире передачи «60 минут».

«Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность?», — сказал он. По словам главы государства, это наводит на мысль, что «дело не в том, что происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое».

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