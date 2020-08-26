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Трамп поручил отправить в Висконсин Нацгвардию для ликвидации беспорядков

Президент США Дональд Трамп поручил властям штата Висконсин направить в город Кеноша федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии США для «восстановления правопорядка» на фоне беспорядков, возникших после того, как полицейские ранили в спину выстрелами 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

«Сегодня я отправлю [представителей] федеральных правоохранительных органов и национальной гвардии в Кеношу (штат Висконсин), чтобы восстановить правопорядок!» — написал Трамп.

Впоследствии команда Трампа обсудила ситуацию с губернатором штата Висконсин Тони Эверсоном, который согласился принять федеральную помощь.

«Мы не потерпим грабежей, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах», — добавил американский президент.

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Как сообщается на сайте губернатора штата Висконсин, Эверс поручил направить в Кеношу 500 солдат Национальной гвардии.

В заявлении добавляется, что власти «уже нынешним вечером окажут поддержку сотрудникам местных правоохранительных органов».

Отмечается, что в понедельник губернатор поручил Национальной гвардии штата «помогать в защите важных объектов и в обеспечении общественной безопасности». Уже во вторник численность солдат Национальной гвардии в округе Кеноша была доведена до 250.

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Фото: Mark Makela / Getty Images

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, сообщает CBS News. Впоследствии мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Причины стрельбы пока неизвестны. Впоследствии один из очевидцев снял инцидент на видео и опубликовал в сети.

На записи видно, как темнокожий мужчина идет к водительскому сидению автомобиля. Следом идут двое полицейских с направленными на него пистолетами, они что-то от него требуют. Когда мужчина открывает дверь машины, один из полицейских хватает его за майку и семь раз стреляет ему в спину.

В полиции Кеноши сообщили, что двое полицейских, стрелявших в Блейка, были отправлены в административный отпуск.

Местное издание Kenosha News сообщало , что соседи видели, как Блейк пытался разнять двух дерущихся женщин. Один из очевидцев рассказал, что слышал, как кто-то попросил пострадавшего бросить нож. 

Теги: США, Дональд Трамп, Национальная гвардия, беспорядки
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