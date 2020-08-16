Путин и Лукашенко второй раз за выходные обсудили ситуацию в Белоруссии

Президенты провели «основательные консультации по всем вопросам». Они подтвердили договоренность о том, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз Москва и Минск будут предпринимать совместные действия

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Темой переговоров стала ситуация в Белоруссии, где на протяжении недели проходят митинги по итогам президентских выборов. В прошлый раз Путин и Лукашенко обсудили этот вопрос накануне, 15 августа.

В ходе последних переговоров Путин и Лукашенко «провели основательные консультации по всем вопросам», указано в сообщении.

«Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», — сообщила пресс-служба президента Белоруссии.