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Путин и Лукашенко второй раз за выходные обсудили ситуацию в Белоруссии

Президенты провели «основательные консультации по всем вопросам». Они подтвердили договоренность о том, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз Москва и Минск будут предпринимать совместные действия
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Темой переговоров стала ситуация в Белоруссии, где на протяжении недели проходят митинги по итогам президентских выборов. В прошлый раз Путин и Лукашенко обсудили этот вопрос накануне, 15 августа.

В ходе последних переговоров Путин и Лукашенко «провели основательные консультации по всем вопросам», указано в сообщении.

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Александр Лукашенко

«Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», — сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

В сообщении Кремля говорится, что президенты продолжили обсуждение сложившейся ситуации в Белоруссии, «в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне». «С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — отметили в пресс-службе президента России.

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В ходе вчерашних переговоров Лукашенко и Путин также обсудили ситуацию в Белоруссии. Оба президента выразили уверенность в том, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. «Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — говорилось в сообщении Кремля.

Спустя несколько часов после телефонного разговора Лукашенко сообщил, что он обсудил с Путиным вопрос об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз. Белорусский президент отметил, что разговор с Путиным получился длительным и обстоятельным. «Должен сказать, меня даже несколько удивило — [Путин] абсолютно посвящен в то, что происходит», — сказал Лукашенко.

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Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после завершения выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). Оппозиция с опубликованными итогами голосования не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов. По официальным данным, в ходе столкновения силовиков и протестующих более 6,5 тыс. человек были задержаны, сотни людей пострадали, один человек погиб.

Авторы: Виктория Полякова, Михаил Юшков
Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, переговоры, Белоруссия
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