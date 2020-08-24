Посольство сообщило об отсутствии задержанных в Белоруссии россиян

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Правоохранительные органы Белоруссии отпустили всех задержанных во время протестов россиян. Об этом РБК сообщил представитель посольства России в Белоруссии.

«Вчера последний вышел и уже благополучно вернулся на родину. По имеющимся данным о задержанных на протестных акциях, россиян больше нет», — отметил дипломат. При этом он добавил, что на всякий случай консулы проверяют информацию о количестве задержанных, работа в этом направлении продолжается.

В четверг, 20 августа, российские дипломаты сообщили, что в изоляторе временного содержания в республике остается один россиянин. Тогда посольство заявило, что консул лично встретился с задержанным и скоро он сможет вернуться домой.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. В первые дни на митингах начались столкновения между силовиками и протестующими. По данным МВД республики, в стране задержали более 7 тыс. человек, среди которых были и российские граждане.