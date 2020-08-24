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Протесты в Белоруссии ,  
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Посольство сообщило об отсутствии задержанных в Белоруссии россиян

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Правоохранительные органы Белоруссии отпустили всех задержанных во время протестов россиян. Об этом РБК сообщил представитель посольства России в Белоруссии.

«Вчера последний вышел и уже благополучно вернулся на родину. По имеющимся данным о задержанных на протестных акциях, россиян больше нет», — отметил дипломат. При этом он добавил, что на всякий случай консулы проверяют информацию о количестве задержанных, работа в этом направлении продолжается.

В четверг, 20 августа, российские дипломаты сообщили, что в изоляторе временного содержания в республике остается один россиянин. Тогда посольство заявило, что консул лично встретился с задержанным и скоро он сможет вернуться домой.

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<p>Игорь Рогов</p>

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. В первые дни на митингах начались столкновения между силовиками и протестующими. По данным МВД республики, в стране задержали более 7 тыс. человек, среди которых были и российские граждане.

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На второй день протестов, 10 августа, сотрудники милиции задержали координаторов «Открытой России» Игоря Рогова и Артема Важенкова. После их задержания белорусское агентство БелТа опубликовало видеозапись, где было заметно, что задержанных мужчин положили лицом на землю. На кадрах члены «Открытой России» опознали Рогова и Важенкова. В организации сообщили, что они не участвовали в массовых беспорядках, а в Белоруссию прибыли наблюдать за выборами. Рогова отпустили 11 августа, а Важенкова — 15 августа. После возвращения в Москву последнего госпитализировали из-за полученных травм.

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Также во время протестов были задержаны российские журналисты Илья Питалев, Никита Телиженко, Максим Солопов, Семен Пегов, Антон Старков и Дмитрий Лысенко. Их тоже освободили. Всего в республике арестовали 68 журналистов белорусских и зарубежных изданий.

Теги: Белоруссия, протесты, Посольство России
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