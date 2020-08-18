Задержанного в Минске россиянина госпитализировали из-за полученных травм

Подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Минске Артем Важенков вызван на допрос в Следственный комитет Белоруссии на 18 августа, но, по словам его адвоката, явиться не сможет

Артем Важенков (Фото: belta.by)

Координатора общественной организации «Открытая Россия» Артема Важенкова, задержанного 11 августа в Минске по подозрению в участии в массовых беспорядках и освобожденного 15 августа, вызвали на допрос в Следственный комитет Белоруссии (СКБ). Об этом сообщил РБК его адвокат Антон Гашинский.

По словам защитника, Важенков, освобожденный ранее под обязательство о явке по требованию следователя, вызван на допрос 18 августа, однако в СКБ было отправлено уведомление о невозможности явиться.



«Он не может вернуться в первую очередь в связи с тем, что он был сильно избит на территории Республики Беларусь в центре изоляции правонарушителей. В настоящий момент он госпитализирован и проходит лечение. Кроме этого имеется ковидная ситуация между нашими странами, которая не позволяет ему въехать в республику», — заявил Гашинский.

Адвокат также сообщил, что у Важенкова нет «на руках» документов, удостоверяющих личность.

Координаторы «Открытой России» Игорь Рогов и Артем Важенков были задержаны 11 августа. В организации заявили, что ни тот, ни другой не участвовали в беспорядках, а в Белоруссию приехали, чтобы наблюдать за выборами президента. Задержание координаторов там назвали провокацией со стороны белорусских властей.