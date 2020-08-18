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Задержанного в Минске россиянина госпитализировали из-за полученных травм

Подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Минске Артем Важенков вызван на допрос в Следственный комитет Белоруссии на 18 августа, но, по словам его адвоката, явиться не сможет
Артем Важенков
Артем Важенков (Фото: belta.by)

Координатора общественной организации «Открытая Россия» Артема Важенкова, задержанного 11 августа в Минске по подозрению в участии в массовых беспорядках и освобожденного 15 августа, вызвали на допрос в Следственный комитет Белоруссии (СКБ). Об этом сообщил РБК его адвокат Антон Гашинский.

По словам защитника, Важенков, освобожденный ранее под обязательство о явке по требованию следователя, вызван на допрос 18 августа, однако в СКБ было отправлено уведомление о невозможности явиться.

«Он не может вернуться в первую очередь в связи с тем, что он был сильно избит на территории Республики Беларусь в центре изоляции правонарушителей. В настоящий момент он госпитализирован и проходит лечение. Кроме этого имеется ковидная ситуация между нашими странами, которая не позволяет ему въехать в республику», — заявил Гашинский.

Адвокат также сообщил, что у Важенкова нет «на руках» документов, удостоверяющих личность.

Координаторы «Открытой России» Игорь Рогов и Артем Важенков были задержаны 11 августа. В организации заявили, что ни тот, ни другой не участвовали в беспорядках, а в Белоруссию приехали, чтобы наблюдать за выборами президента. Задержание координаторов там назвали провокацией со стороны белорусских властей.

В Минске освободили сотрудника «Открытой России» Артема Важенкова
Политика
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Как заявила «Открытым медиа» координатор организации Татьяна Усманова, Рогов и Важенков прибыли в Минск в пятницу, 7 августа. По ее словам, в последний раз до задержания оба выходили на связь 10 августа в 20:00. Вечером 11 августа Усманова сообщила РБК, что Рогова отпустили при условии «мгновенного возвращения из Республики Беларусь».

12 августа белорусское госинформагентство БелТА сообщило, что Рогов и Важенков находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК).

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15 августа «Открытая Россия» сообщила, что Важенков освобожден.

Многотысячная акция протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа победил Лукашенко, набравший 80,1% голосов, его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов. После объявления предварительных итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.

Авторы: Майя Бобенко, Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, «Открытая Россия»
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В Минске освободили сотрудника «Открытой России» Артема Важенкова
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