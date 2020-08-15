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Выборы в Белоруссии ,  
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В Минске освободили сотрудника «Открытой России» Артема Важенкова

Ранее СК Белоруссии завел дело об участии Важенкова в массовых беспорядках в Минске после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Вместе с ним был задержан координатор Игорь Рогов
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Минске освободили координатора общественной организации «Открытая Россия» Артема Важенкова. Эту информацию подтвердил РБК его адвокат Артем Гашинский.

По его словам, Важенков остался в статусе подозреваемого.

«Его отпустили под обязательство о явке по первому требованию в орган, ведущий уголовный процесс. Его передвижение никто не ограничивает. Он подозревается в совершении преступления ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (участие в массовых беспорядках. — РБК)», — сообщил Гашинский.

«Мы очень благодарны всем, кто приложил к этому руку. В то же время мы не забываем, что Артем Важенков, гражданин нашей страны, был избит, арестован, подвергался пыткам, лишен еды и защиты и обвинен в тяжком преступлении в ходе карательной операции, устроенной белорусским диктатором ради сохранения личной власти», — говорится в сообщении «Открытой России» в Telegram.

В «Открытой России» добавили, что все, кто подверг Важенкова пыткам и измывался над ним, должны быть наказаны.

«Мы не верим, что это может произойти при режиме Лукашенко, но предпримем все усилия, чтобы это произошло как можно раньше», — добавляется в сообщении.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

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Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова в беседе с РБК сообщила, что пока не разговаривала с Важенковым, так как у нее не было такой возможности.

«По условию он должен в течение 24 часов выехать из Минска. Безусловно, Артем захочет покинуть страну как можно скорее. Если опираться на опыт Игоря Рогова, который был в такой же ситуации, то несколько часов они провели в посольстве и оформляли документы, после этого их довезли до Смоленска — это еще 4 часа. Очень хочу надеяться, что дальше все будет хорошо, и на этом они оставят в покое и Артема, и Игоря», — сказала Усманова.

В пресс-службе посольства России в Белоруссии сообщили РБК, что Следственный комитет республики учел ноту, полученную от российского диппредставительства.

«После проведения необходимых следственных действий принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении российского гражданина Артема Важенкова. 15 августа он отпущен из мест временного содержания», — сообщили в пресс-службе.

Координаторы «Открытой России» Игорь Рогов и Артем Важенков были задержаны 11 августа в 02:00 возле универсама «Рига».

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В тот же день государственное белорусское агентство БелТа опубликовало видеозапись с задержанными россиянами. На кадрах были видны несколько человек, сидящих и лежащих лицом в пол на земле около забора. После обнародования видеозаписи в «Открытой России» сообщили, что опознали на ней двух своих сотрудников. В организации заявили, что Рогов и Важенков не участвовали в беспорядках, а в Белоруссию приехали, чтобы наблюдать за выборами президента. Задержание координаторов там назвали провокацией со стороны белорусских властей.

Как заявила «Открытым медиа» координатор организации Татьяна Усманова, Рогов и Важенков прибыли в Минск в пятницу, 7 августа. По ее словам, в последний раз до задержания они выходили на связь 10 августа в 20:00. Вечером 11 августа Усманова сообщила РБК, что Рогова отпустили при условии «мгновенного возвращения из Республики Беларусь».

В Белоруссии шестой день подряд продолжаются протесты против итогов президентских выборов, завершившихся 9 августа, на которых, по данным ЦИК Белоруссии, одержал победу действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,1%. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Однако в ее штабе не признали итогов выборов и потребовали мирной передачи власти. Впоследствии Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

Авторы: Ксения Аскерова, Александр Атасунцев, Майя Бобенко
Теги: Белоруссия, Минск, «Открытая Россия», новости
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