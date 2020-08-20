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В Белоруссии после протестов оставили задержанным одного россиянина

Изолятор временного содержания в Минске, Белоруссия
Изолятор временного содержания в Минске, Белоруссия (Фото: Misha Friedman / Getty Images)

Один россиянин, задержанный в ходе акций протеста в Белоруссии, до сих пор остается в ИВС. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Белоруссии.

«Из тех, кто был задержан в связи с событиями, остался один гражданин России, из имеющейся у нас информации по обращениям родственников. Консул с ним встречался, в ближайшее время он будет выпущен», — сказали в посольстве.

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В представительстве добавили, что продолжают проверять информацию о гражданах России, которых могли случайно задержать.

Ранее сообщалось, что в Минске освободили координатора общественной организации «Открытая Россия» Артема Важенкова. Белорусский СК возбудил в отношении задержанного россиянина дело об участии в массовых беспорядках. Важенков вместе с другим координатором «Открытой России» Игорем Роговым были задержаны 11 августа в Минске. В организации утверждали, что в протестах они не участвовали, а в республику приехали, чтобы наблюдать за выборами президента.

В пресс-службе посольства России в Белоруссии говорили РБК, что Следственный комитет республики учел ноту, полученную от российского диппредставительства, и не стал арестовывать Важенкова.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, после этого в республике начались протесты, а затем столкновения участников акций с правоохранительными органами. В первые дни силовики применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. С 9 по 13 августа были задержаны около 7 тыс. человек. Согласно последним данным МВД Белоруссии, задержанными остаются 44 человека.

Теги: Белоруссия, новости, посольство
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