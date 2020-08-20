В Белоруссии после протестов оставили задержанным одного россиянина

Изолятор временного содержания в Минске, Белоруссия (Фото: Misha Friedman / Getty Images)

Один россиянин, задержанный в ходе акций протеста в Белоруссии, до сих пор остается в ИВС. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Белоруссии.

«Из тех, кто был задержан в связи с событиями, остался один гражданин России, из имеющейся у нас информации по обращениям родственников. Консул с ним встречался, в ближайшее время он будет выпущен», — сказали в посольстве.

В представительстве добавили, что продолжают проверять информацию о гражданах России, которых могли случайно задержать.

Ранее сообщалось, что в Минске освободили координатора общественной организации «Открытая Россия» Артема Важенкова. Белорусский СК возбудил в отношении задержанного россиянина дело об участии в массовых беспорядках. Важенков вместе с другим координатором «Открытой России» Игорем Роговым были задержаны 11 августа в Минске. В организации утверждали, что в протестах они не участвовали, а в республику приехали, чтобы наблюдать за выборами президента.