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Отравление Навального ,  
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Омские врачи предложили отправить в Берлин биоматериалы Навального

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Медики Омской больницы, куда 20 августа госпитализировали основателя Фонда Борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, предложили врачам немецкого госпиталя «Шарите» (Charite), где сейчас лежит политик, отправить образцы его биоматериалов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе омского минздрава.

Помимо этого, российские врачи предложили передать коллегам из Германии и результаты лабораторных анализов Навального. «Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей», — сообщили в омском минздраве.

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В ведомстве добавили, что медики в Германии уже получили изображения МРТ политика и данные всех диагностических исследований. По словам врачей, немецкие коллеги отправили омским врачам письмо с выражением признательности за сотрудничество.

Навального госпитализировали утром 20 августа в Омске. С этого дня он находится в коме. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционера могли отравить. Позднее главврач больницы, в которую поместили политика, заявил, что медицинская экспертиза не подтвердила отравление. По его словам, состояние Навального было обусловлено нарушением обмена веществ из-за недостатка глюкозы.

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ФРГ готова обеспечить лечение российского политика в одной из своих больниц. Утром 22 августа самолет с оппозиционером прибыл в Берлин. По словам врачей, состояние Навального стабильно. При этом в клинике «Шарите» сообщали, что данные анализов политика указывают на отравление химическим веществом.

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Теги: новости, Алексей Навальный
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