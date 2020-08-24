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Отравление Навального ,  
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Власти ФРГ заявили о необходимости предоставить личную защиту Навальному

Обстановка около берлинской университетской клиники «Шарите»
Обстановка около берлинской университетской клиники «Шарите» (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Оппозиционеру Алексею Навальному необходима личная защита, так как возможность его отравления не исключается. Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита», — сказал он.

Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, оттуда политика забрала служба скорой помощи. После госпитализации врачи заявили, что он впал в кому.

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Алексей Навальный

По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навального могли
отравить, подмешав яд в чай в томском аэропорту. По данным источника «Интерфакса», медики рассматривали версию отравления психодислептиками, однако позднее главврач клиники опроверг эту информацию. Он заявил, что причиной состояния оппозиционера стало нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови. По мнению экспертов, опрошенных РБК, такой диагноз в случае с Навальным маловероятен.

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Госпитализация Алексея Навального в берлинскую университетскую клинику &laquo;Шарите&raquo;

Узнав о состоянии Навального, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности Германии принять его, несмотря на закрытые границы с Россией из-за пандемии коронавируса. Через два дня политика перевезли на лечение в Германию. Сейчас он находится в берлинской клинике Charite.

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Теги: Алексей Навальный, ФРГ, Германия, власти
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