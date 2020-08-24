Власти ФРГ заявили о необходимости предоставить личную защиту Навальному

Обстановка около берлинской университетской клиники «Шарите» (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Оппозиционеру Алексею Навальному необходима личная защита, так как возможность его отравления не исключается. Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита», — сказал он.

Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, оттуда политика забрала служба скорой помощи. После госпитализации врачи заявили, что он впал в кому.

По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навального могли

отравить, подмешав яд в чай в томском аэропорту. По данным источника «Интерфакса», медики рассматривали версию отравления психодислептиками, однако позднее главврач клиники опроверг эту информацию. Он заявил, что причиной состояния оппозиционера стало нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови. По мнению экспертов, опрошенных РБК, такой диагноз в случае с Навальным маловероятен.