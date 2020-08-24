Кремль исключил участие Путина в переговорах об отправке Навального в ФРГ

Госпитализация Алексея Навального в берлинскую университетскую клинику Шарите (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не участвовал в переговорах по транспортировке оппозиционного политика Алексея Навального на лечение из Омска в Германию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, это абсолютно не прерогатива президента», — сказал Песков.

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