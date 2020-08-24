Отравление Навального , 24 авг, 12:35
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Кремль исключил участие Путина в переговорах об отправке Навального в ФРГ
Госпитализация Алексея Навального в берлинскую университетскую клинику Шарите
Президент России Владимир Путин не участвовал в переговорах по транспортировке оппозиционного политика Алексея Навального на лечение из Омска в Германию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Нет, это абсолютно не прерогатива президента», — сказал Песков.
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