Лукашенко назначил нового министра вместо освистанного протестующими

Александр Лукашенко и Дмитрий Пиневич (Фото: president.gov.by)

В Белоруссии сменился министр здравоохранения. На место Владимира Караника, который стал губернатором Гродненской области, исполняющим обязанности министра назначен Дмитрий Пиневич. Соответствующее решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает государственное агентство БелТА.

До этого Пиневич работал в должности первого заместителя Владимира Караника.

Владимир Караник находился в должности главы Минздрава чуть больше года. Он покинул свой пост после того, как был освистан протестующими 17 августа. Тогда медицинские работники вышли к зданию Минздрава с требованием допустить врачей к задержанным на протестах. К собравшимся вышел Караник, но был освистан, под крики «Позор» и «В отставку» он вернулся обратно в здание Минздрава. На следующий день министр опубликовал письмо «Мы готовы к диалогу» к протестующим, в котором посетовал, что разговора на улице не получилось.

19 августа Александр Лукашенко, как и всех министров, переназначил Караника. Однако через четыре дня на встрече с депутатами областного совета Александр Лукашенко предложил кандидатуру Караника на пост губернатора Гродненской области, решение президента было поддержано.

Назначение Караника прошло на фоне протестных акций, так как предыдущие власти региона пошли на уступки протестующим, в частности они несколько дней согласовывали все акции протеста и не препятствовали их проведению. После назначения Караника власти перестали согласовывать протестные акции, их участников стали задерживать.

В шестой раз победу на выборах одержал Александр Лукашенко. За него проголосовали свыше 80% избирателей. Его основным кандидатом на выборах была Светлана Тихановская, она набрала около 10% голосов, ее штаб не согласился с итогами выборов, из-за чего в Минске и других крупных городах Белоруссии уже две недели проходят протестные акции с требованием проведения повторных выборов президента. Позже лидеры оппозиции сформировали координационный совет.