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Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

Александр Лукашенко переназначил Совет министров Белоруссии. Все руководители ведомств сохранили свои посты
Роман Головченко
Роман Головченко (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Романа Головченко главой правительства, сообщает БелТА. Назначены также все министры.

Головченко впервые стал премьер-министром в июне.

Состав Совета министров не претерпел изменений. Свои посты сохранили все министры, включая критиковавшегося протестующими министра внутренних дел Юрия Караева.

Действующий состав правительства был сформирован 4 июня 2020 года.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

19 августа Лукашенко озвучил поручения правительству на основании прошедшего совещания с Советом безопасности страны. Он заявил, что правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование предприятий, несмотря на ситуацию в стране. Отдельно он озвучил задачи, стоящие перед главами силовых ведомств: МВД — пресечь беспорядки, Минобороны — контролировать ситуацию на западном направлении, в частности, уделить внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы; КГБ — «выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков», а также раскрыть источники их финансирования; Госпогранкомитету — «усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».

Кроме того, Лукашенко поручил МИДу страны организовать информирование властей других государств о ситуации в стране. «Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их, не стесняться, об ответственности за разжигание беспорядков», — сказал он.

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Теги: Александр Лукашенко, правительство
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