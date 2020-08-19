Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

19 августа Лукашенко озвучил поручения правительству на основании прошедшего совещания с Советом безопасности страны. Он заявил, что правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование предприятий, несмотря на ситуацию в стране. Отдельно он озвучил задачи, стоящие перед главами силовых ведомств: МВД — пресечь беспорядки, Минобороны — контролировать ситуацию на западном направлении, в частности, уделить внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы; КГБ — «выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков», а также раскрыть источники их финансирования; Госпогранкомитету — «усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».

Кроме того, Лукашенко поручил МИДу страны организовать информирование властей других государств о ситуации в стране. «Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их, не стесняться, об ответственности за разжигание беспорядков», — сказал он.