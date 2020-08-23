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Протесты в Белоруссии ,  
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В Гродно задержали нескольких человек после митинга

В белорусском городе Гродно силовики задержали после митинга пять человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Среди них, как уточняет организация, активист и музыкант Игорь Банцарь, а также
Дзянис Будник, Максим Кривец, Артур Куршаков и Алексей Павк.

По информации «Весны», силовики в масках нагнали группу, которая уже покинула площадь, где проходил митинг, и забрали нескольких человек.

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Новостной портал Tut.by пишет, что двое мужчин были задержаны около бара в центре города. Очевидцы, по сообщению издания, подтвердили, что они были на митинге. Их задержали люди в штатском и увели в микроавтобус.

В Гродно 22 августа прошел митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Во время своего выступления политик попросил граждан простить силовиков, если они «где-то ошиблись». При этом он заявил, что протестующие сопротивлялись милиции по указанию из Польши, а большинство фотографий травм, полученных в результате насилия со стороны силовиков, являются постановочными.

После окончания президентских выборов 9 августа в республике вспыхнули массовые протесты, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Силовики использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие. Больше 7 тыс. человек задержали, из них 600 подали заявления о насилии со стороны правоохранителей.

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Теги: Белоруссия, протесты, задержания
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