В Гродно задержали нескольких человек после митинга

В белорусском городе Гродно силовики задержали после митинга пять человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Среди них, как уточняет организация, активист и музыкант Игорь Банцарь, а также

Дзянис Будник, Максим Кривец, Артур Куршаков и Алексей Павк.

По информации «Весны», силовики в масках нагнали группу, которая уже покинула площадь, где проходил митинг, и забрали нескольких человек.

Новостной портал Tut.by пишет, что двое мужчин были задержаны около бара в центре города. Очевидцы, по сообщению издания, подтвердили, что они были на митинге. Их задержали люди в штатском и увели в микроавтобус.