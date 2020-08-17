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Глава Минздрава Белоруссии уехал от протестующих под крики «Позор!»

Сторонники оппозиции перекрыли движение автомобилю министра здравоохранения Владимиру Каранику во время акции протеста
Сторонники оппозиции перекрыли движение автомобилю министра здравоохранения Владимиру Каранику во время акции протеста (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Медицинские работники пришли к зданию Минздрава Белоруссии в Минске с требованием допустить врачей к задержанным в центры изоляции правонарушителей и изоляторы временного содержания, передает Tut.by.

Всего возле здания собрались около ста медиков и те, кто пришел их поддержать. К собравшимся вышел глава Минздрава республики Владимир Караник, его встретили криками «В отставку!». Караник в ответ на это заявил, что требование неактуально, так как в отставке находится все правительство.

Глава Минздрава заявил, что медиков допускают к задержанным. По его словам, в больницах находятся 158 человек. Он сообщил также, что в ходе акций протеста погибли два человека, один из них в столице.

Как пишет Tut.by, когда Караник решил покинуть собравшихся, люди какое-то время не давали ему уехать и кричали: «Позор!»

Минздрав Белоруссии сообщил о гибели двух человек в ходе акций протеста
Общество
Похороны погибшего на акции протеста&nbsp;Александра Тарайковского

Материал дополняется. 
 

Теги: Белоруссия, Минздрав
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