Глава Минздрава Белоруссии уехал от протестующих под крики «Позор!»
Медицинские работники пришли к зданию Минздрава Белоруссии в Минске с требованием допустить врачей к задержанным в центры изоляции правонарушителей и изоляторы временного содержания, передает Tut.by.
Всего возле здания собрались около ста медиков и те, кто пришел их поддержать. К собравшимся вышел глава Минздрава республики Владимир Караник, его встретили криками «В отставку!». Караник в ответ на это заявил, что требование неактуально, так как в отставке находится все правительство.
Глава Минздрава заявил, что медиков допускают к задержанным. По его словам, в больницах находятся 158 человек. Он сообщил также, что в ходе акций протеста погибли два человека, один из них в столице.
Как пишет Tut.by, когда Караник решил покинуть собравшихся, люди какое-то время не давали ему уехать и кричали: «Позор!»