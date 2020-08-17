Глава Минздрава Белоруссии уехал от протестующих под крики «Позор!»

Сторонники оппозиции перекрыли движение автомобилю министра здравоохранения Владимиру Каранику во время акции протеста (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Медицинские работники пришли к зданию Минздрава Белоруссии в Минске с требованием допустить врачей к задержанным в центры изоляции правонарушителей и изоляторы временного содержания, передает Tut.by.

Всего возле здания собрались около ста медиков и те, кто пришел их поддержать. К собравшимся вышел глава Минздрава республики Владимир Караник, его встретили криками «В отставку!». Караник в ответ на это заявил, что требование неактуально, так как в отставке находится все правительство.

Глава Минздрава заявил, что медиков допускают к задержанным. По его словам, в больницах находятся 158 человек. Он сообщил также, что в ходе акций протеста погибли два человека, один из них в столице.

Как пишет Tut.by, когда Караник решил покинуть собравшихся, люди какое-то время не давали ему уехать и кричали: «Позор!»