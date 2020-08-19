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Координационный совет потребовал от властей Белоруссии начать переговоры

Минск. Участники акции протеста на площади
Минск. Участники акции протеста на площади (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал провести новые выборы. Об этом говорится в резолюции совета, принятой по итогам первого заседания. Соответствующий документ опубликован на сайте совета.

«Единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов», — говорится в документе.

Лукашенко назвал координационный совет оппозиции «черной сотней»
Общество
Фото: Thibault Savary / Keystone Press Agency / Global Look Press
Авторы резолюции также подчеркнули, что уклонение от переговоров накладывает на действующее правительство ответственность за усугубление экономического и политического кризиса в республике.

Кроме того, совет заявил, что до назначения повторного голосования граждане Белоруссии будут реализовывать свои конституционные права, а именно: право на мирные акции, право на забастовку, право на выражение мнений, право на получение достоверной информации и право на распоряжение своей собственностью.

В координационном совете оппозиции назвали порядок принятия решений
Политика
Максим Знак
После объявления 9 августа предварительных результатов президентских выборов начались массовые протесты по всей стране. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его главная соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10%.

14 августа Тихановская, которая находится в Литве, объявила о создании координационного совета оппозиции по обеспечению передачи власти. По словам политика, в совет войдут представители всех объединений, заинтересованные в мирном разрешении сложившейся ситуации. В состав совета вошли политики, ученые, деятели культуры и представители рабочих объединений. Всего в совет войдут 70 человек. Работу он начал 18 августа.

19 августа оппозиция избрала руководящий орган совета, в него вошли семь человек.

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Теги: Белоруссия, выборы, оппозиция
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