Координационный совет потребовал от властей Белоруссии начать переговоры

Минск. Участники акции протеста на площади (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал провести новые выборы. Об этом говорится в резолюции совета, принятой по итогам первого заседания. Соответствующий документ опубликован на сайте совета.

«Единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов», — говорится в документе.

Авторы резолюции также подчеркнули, что уклонение от переговоров накладывает на действующее правительство ответственность за усугубление экономического и политического кризиса в республике.

Кроме того, совет заявил, что до назначения повторного голосования граждане Белоруссии будут реализовывать свои конституционные права, а именно: право на мирные акции, право на забастовку, право на выражение мнений, право на получение достоверной информации и право на распоряжение своей собственностью.

После объявления 9 августа предварительных результатов президентских выборов начались массовые протесты по всей стране. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его главная соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10%.