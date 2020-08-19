Координационный совет потребовал от властей Белоруссии начать переговоры
Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал провести новые выборы. Об этом говорится в резолюции совета, принятой по итогам первого заседания. Соответствующий документ опубликован на сайте совета.
«Единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов», — говорится в документе.
Кроме того, совет заявил, что до назначения повторного голосования граждане Белоруссии будут реализовывать свои конституционные права, а именно: право на мирные акции, право на забастовку, право на выражение мнений, право на получение достоверной информации и право на распоряжение своей собственностью.