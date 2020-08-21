Путин обсудил с Совбезом неприемлемость вмешательства в дела Белоруссии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности (Совбез) обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин проинформировал участников совещания о своих телефонных разговорах с международными лидерами, которые, по большей части, касались сложившейся в Белоруссии ситуации.

«Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела», — сказал Песков. Он добавил, что альтернативы для урегулирования внутрибелорусских проблем, кроме как через диалог руководства с гражданами, нет.

Ситуацию в Белоруссии, в частности, Путин обсуждал с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо этого 18 августа Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели третий телефонный разговор в течение четырех дней.