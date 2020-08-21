Путин обсудил с Совбезом неприемлемость вмешательства в дела Белоруссии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 12:39
Генпрокуратура Белоруссии заявила о манипуляциях участниками протестов Политика, 16:52 Какие качества компьютера покупатели считают приоритетными РБК и Intel vPro, 16:52 Регина Тодоренко будет вести «Орла и Решку» вместе с Ивлеевой Стиль, 16:50 В Минздраве назвали фейком предложения о предзаказе вакцины от COVID-19 Общество, 16:50 Ефремов в суде отказался от своих адвокатов Общество, 16:46 Цена нефти Brent упала ниже $44 за баррель впервые с 4 августа Инвестиции, 16:44 В Польше предостерегли от вмешательства в дела Белоруссии внешних сил Политика, 16:38 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 16:36 Врачи оценили возможность комы из-за диагноза Навального Общество, 16:26 Путин обсудил с Совбезом неприемлемость вмешательства в дела Белоруссии Политика, 16:20 Врачи отказались перевозить Навального из Омска Общество, 16:19 Эрдоган пообещал начать экспорт газа после находки нового месторождения Экономика, 16:16 Организатора криптовалютной пирамиды оштрафовали на $572 млн Крипто, 16:13 Какие проблемы предприятий и складов решает логистика 4.0 Pro, 16:13
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Путин обсудил с Совбезом неприемлемость вмешательства в дела Белоруссии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности (Совбез) обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин проинформировал участников совещания о своих телефонных разговорах с международными лидерами, которые, по большей части, касались сложившейся в Белоруссии ситуации.

«Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела», — сказал Песков. Он добавил, что альтернативы для урегулирования внутрибелорусских проблем, кроме как через диалог руководства с гражданами, нет.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ситуацию в Белоруссии, в частности, Путин обсуждал с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо этого 18 августа Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели третий телефонный разговор в течение четырех дней.

Лукашенко пообещал «в ближайшие дни» решить «проблему» в стране
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Лукашенко говорил, что с российским президентом у него сложилось единое мнение в отношении протестов. «Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — заявлял Лукашенко.

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

Протесты в Белоруссии вспыхнули после окончания президентских выборов 9 августа, на которых Лукашенко победил, набрав 80,1%. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская получила 10% голосов. Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии и одобрил введение персональных санкций в отношении тех, кто применял жестокость к протестующим, и тех, кто способствовал фальсификациям на выборах.

Теги: Белоруссия, Дмитрий Песков, Минск, протесты
Материалы по теме
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Лукашенко пообещал «в ближайшие дни» решить «проблему» в стране
Политика
Лукашенко заявил о нежелании белорусских силовиков «отдавать страну»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter