Макрон позвонил Путину из-за ситуации в Белоруссии и пандемии COVID-19

Эммануэль Макрон (Фото: John Thys / AP)

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии, где после выборов президента вспыхнули протесты, и распространение коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

«Затронута и текущая ситуация в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Также президенты отметили важность дальнейшего сотрудничества для того, чтобы противодействовать распространению COVID-19, «в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания».

В ходе разговора, который состоялся по инициативе французской стороны, президенты также обсудили взрыв в порту Бейрута, который произошел 4 августа. Во время разговора был сделан акцент на гуманитарную помощь, которую обе страны оказывают Ливану, говорится в сообщении Кремля.

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