Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства извне в Белоруссии

Протестные акции начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК страны, на них победил действующий глава республики Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Ее штаб не признает итоги выборов и считает, что Тихановская набрала около 80%.

В ходе протестов в Минске и других городах Белоруссии, по данным белорусского Минздрава, погибли как минимум двое. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Караник заявил, что в больницах республики находятся 158 человек, в том числе трое с тяжелыми травмами.

Тихановская сообщила 14 августа о начале создания координационного совета, который будет обеспечивать ей передачу власти в стране. Позже,17 августа, она заявила, что возьмет на себя обязанности национального лидера на период организации новых «реальных, честных и прозрачных» выборов президента Белоруссии.



Александр Лукашенко сказал, что не собирается покидать свой пост до принятия в республике новой Конституции, работа над которой еще не закончена.