Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства извне в Белоруссии
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили политическую ситуацию в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.
«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — говорится в сообщении.
Телефонный разговор Путина с Меркель состоялся по инициативе немецкой стороны. Главы государств также выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки.
В аппарате Меркель отметили, что в ходе разговора с Путиным канцлер ФРГ заявила, что в Белоруссии должны воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов. Кроме того, глава ФРГ отметила, что в стране необходимо немедленно освободить политических заключенных, а действующей власти следует «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».