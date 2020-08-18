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Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства извне в Белоруссии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили политическую ситуацию в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — говорится в сообщении.

Телефонный разговор Путина с Меркель состоялся по инициативе немецкой стороны. Главы государств также выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки.

В аппарате Меркель отметили, что в ходе разговора с Путиным канцлер ФРГ заявила, что в Белоруссии должны воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов. Кроме того, глава ФРГ отметила, что в стране необходимо немедленно освободить политических заключенных, а действующей власти следует «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».

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Протестные акции начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК страны, на них победил действующий глава республики Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Ее штаб не признает итоги выборов и считает, что Тихановская набрала около 80%.

В ходе протестов в Минске и других городах Белоруссии, по данным белорусского Минздрава, погибли как минимум двое. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Караник заявил, что в больницах республики находятся 158 человек, в том числе трое с тяжелыми травмами.

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Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Тихановская сообщила 14 августа о начале создания координационного совета, который будет обеспечивать ей передачу власти в стране. Позже,17 августа, она заявила, что возьмет на себя обязанности национального лидера на период организации новых «реальных, честных и прозрачных» выборов президента Белоруссии.

Александр Лукашенко сказал, что не собирается покидать свой пост до принятия в республике новой Конституции, работа над которой еще не закончена.

Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, Белоруссия, ФРГ
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