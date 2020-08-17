Лукашенко заявил о едином мнении с Путиным о протестах

Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у него с президентом России Владимиром Путиным сложилось единое мнение в отношении протестов. Об этом, как передает корреспондент БелТА, Лукашенко заявил во время выступления перед рабочими на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ).

Он добавил, что «власть никогда не падет». «Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — добавил президент.

Белорусский лидер сказал, что противники действующей власти в стране «отравили людей соцсетями», и пообещал с ними «разобраться».

Ранее Лукашенко на встрече с рабочими МЗКТ напомнил, что выступает против проведения в стране новых выборов президента.