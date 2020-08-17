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Лукашенко заявил о едином мнении с Путиным о протестах

Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева направо)
Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у него с президентом России Владимиром Путиным сложилось единое мнение в отношении протестов. Об этом, как передает корреспондент БелТА, Лукашенко заявил во время выступления перед рабочими на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ).

Он добавил, что «власть никогда не падет». «Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — добавил президент.

Белорусский лидер сказал, что противники действующей власти в стране «отравили людей соцсетями», и пообещал с ними «разобраться».

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ранее Лукашенко на встрече с рабочими МЗКТ напомнил, что выступает против проведения в стране новых выборов президента.

Лукашенко и Путин после окончания выборов созванивались несколько раз. 15 августа белорусский лидер заявил, что Россия «при первом запросе» окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности республики в случае возникновения внешних военных угроз. Также стороны выразили уверенность в скорейшем решении проблем в стране.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, начавшиеся 9 августа после выборов президента страны. Граждане отказались признавать официальные итоги выборов, на которых Александр Лукашенко получил 80% голосов избирателей, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10% голосов. Оппозиция считает результаты сфальсифицированными. Несколько дней на улицах городов страны проходили стычки демонстрантов с силами правопорядка, задержали около 7 тыс. человек, в том числе десятки журналистов. В последние дни акции протеста стали мирными, а задержания митингующих прекратились.

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Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, протесты
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