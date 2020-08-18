Политика , 18 авг, 17:57
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в третий раз за четыре дня
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает государственное информагентство БелТА.
По данным агентства, Путин рассказал Лукашенко о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу политической ситуации в Белоруссии.
Это третий разговор двух лидеров за четыре дня.
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