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Консилиум врачей собрался для решения о перевозке Навального

Консилиум врачей, в состав которого вошли прибывшие в Омск московские медики, собрался для принятия решения о возможности транспортировки находящегося в коме политика Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Омской области.

«Просто так перевезти его мы не можем. Для этого был создан консилиум врачей, приехали специалисты из Москвы, которые его осматривают», — сказал представитель регионального Минздрава. По его словам, после осмотра медики примут решение о возможности транспортировки Навального.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в отделение токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи № 1. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Соратники оппозиционера уверены, что его отравили.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Один из врачей оппозиционера Ярослав Ашихмин заявил, что его необходимо перевести в Европу для дальнейшего лечения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти готовы помочь с его отправкой Навального за границу, а канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности Германии принять его для лечения.

В Минздраве Омской области сообщали, что решение о транспортировке политика Алексея Навального в европейскую клинику должен принять медицинский консилиум. В ведомстве отметили, что, согласно российскому законодательству, врачи не могут перенаправить человека в другое учреждение только по желанию родственников.

В Минздраве также сообщали, что в Омск приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из центра им. Н.И.Пирогова и центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.

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Теги: Алексей Навальный, врачи
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