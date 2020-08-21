Консилиум врачей собрался для решения о перевозке Навального

Консилиум врачей, в состав которого вошли прибывшие в Омск московские медики, собрался для принятия решения о возможности транспортировки находящегося в коме политика Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Омской области.

«Просто так перевезти его мы не можем. Для этого был создан консилиум врачей, приехали специалисты из Москвы, которые его осматривают», — сказал представитель регионального Минздрава. По его словам, после осмотра медики примут решение о возможности транспортировки Навального.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в отделение токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи № 1. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Соратники оппозиционера уверены, что его отравили.

Один из врачей оппозиционера Ярослав Ашихмин заявил, что его необходимо перевести в Европу для дальнейшего лечения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти готовы помочь с его отправкой Навального за границу, а канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности Германии принять его для лечения.