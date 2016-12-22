Толоконникова сообщила о выписке Верзилова из больницы

Активиста Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова выписали из больницы. Об этом сообщила участница группы Надежда Толоконникова на своей странице в Twitter. «Петя в порядке и его выписывают», — написала она.

Верзилова 11 сентября доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, он почувствовал себя плохо после заседания по делу о неповиновении полиции. До 16 сентября активист находился в больнице имени Бахрушиных в Москве, затем его перевели в клинику в Германии. По данным немецких медиков, Верзилова отравили, а причиной стало вещество, влияющее на нервную систему.

Адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе 24 сентября направил заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела после отравления активиста. Верзилов 25 сентября рассказал, что находится «в относительном сознании» третий день, до этого он провел почти две недели «как в черной дыре».

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский сообщал, что Верзилов проводил расследование убийства российских журналистов в ЦАР. По его словам, в день отравления активист получил некий отчет. Толоконникова заявляла, что Верзилов получил информацию от человека, с которым связывался месяц назад. Она отметила, что данные поступили из ЦАР и являются «сенсационными».