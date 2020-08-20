В Москве начали задерживать участников пикетов в поддержку Навального

В Москве задержали несколько активистов, устроивших одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме в одной из больниц Омска. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пикеты проходят на Лубянке. Очевидцы сообщили агентству, что задержаны не менее трех человек.

Как сообщает «МБХ медиа», сначала был задержан мужчина, стоявший с плакатом «Навальный живи!». Затем в автозак увели еще пять человек.

В Главном управлении МВД по Москве сообщили РБК, что не владеют информацией.

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