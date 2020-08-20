В совете оппозиции Белоруссии сообщили о выходе из него нескольких членов

Несколько членов Координационного совета белорусской оппозиции (КС) покинули его, сообщил «Интерфаксу» член президиума КС Максим Знак. По его словам, несколько человек вышли из совета в среду после того, как занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко сравнил организацию с «черной сотней», а еще один после сообщения о возбуждении уголовного дела.

«Мы с пониманием относимся к тому, что люди не готовы принимать на себя риски. Однако мы не испытываем недостатка в желающих участвовать в работе совета», — сказал Знак.

При этом он заверил, что никто из членов президиума КС заявлений о выходе не подавал. Остается в президиуме, по словам Знака, и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

«Светлана Александровна действительно не принимала участие во вчерашнем заседании по болезни. Но она не заявляла о выходе из совета», — сказал Знак.

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