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Минтруд Белоруссии оценил законность забастовок на предприятиях

Политически мотивированные забастовки рабочих белорусских предприятий противоречат законодательству республики, которое разрешает стачки для решения трудовых вопросов. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты Белоруссии Игорь Старовойтов в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ.

«Забастовка — это спор между нанимателем и трудовым коллективом. Если выдвигаете разногласия нанимателю, то вы понимаете, что вы должны выдвигать те разногласия, которые он в состоянии решить», — пояснил он.

Как уточнил министр, забастовками могут решаться вопросы, относящиеся к социально-трудовым причинам, например, проблемы, связанные с коллективным договором.

Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Рабочие некоторых белорусских заводов поддержали протестующих, несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко. В забастовках, митингах на предприятиях и встречах с руководством заводов участвовали, в том числе сотрудники Белорусского металлургического завода (БМЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), директор которого открыто не признал победу Лукашенко, и Белорусского автомобильного завода (БелАЗ).

Забастовки в Белоруссии. Что важно знать
Политика
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Рабочие крупнейшего нефтеперерабатывающего завода республики «Нафтан» 17 августа пообещали начать забастовку через десять дней, если их требования, включая отставку Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, не будут выполнены.

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Лукашенко назвал забастовки на предприятиях «ударом в спину». По его словам, противники Белоруссии начали «раскачивать ситуацию» в трудовых коллективах, понимая, что республике не страшны «политические игры», если будет работать экономика. Президент предупредил, что остановка производства будет на руку зарубежным конкурентам Белоруссии.

Президент также говорил, что на заводах нет места рабочих, которые выходят на протестные демонстрации. Во время посещения МЗКТ политик заявил, что к забастовкам присоединилось небольшое число рабочих. «Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать — что ж, мы их не заставим», — указал он.

Теги: Белоруссия, протесты, забастовки, заводы, рабочие
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