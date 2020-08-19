Минтруд Белоруссии оценил законность забастовок на предприятиях

Политически мотивированные забастовки рабочих белорусских предприятий противоречат законодательству республики, которое разрешает стачки для решения трудовых вопросов. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты Белоруссии Игорь Старовойтов в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ.

«Забастовка — это спор между нанимателем и трудовым коллективом. Если выдвигаете разногласия нанимателю, то вы понимаете, что вы должны выдвигать те разногласия, которые он в состоянии решить», — пояснил он.

Как уточнил министр, забастовками могут решаться вопросы, относящиеся к социально-трудовым причинам, например, проблемы, связанные с коллективным договором.

Рабочие некоторых белорусских заводов поддержали протестующих, несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко. В забастовках, митингах на предприятиях и встречах с руководством заводов участвовали, в том числе сотрудники Белорусского металлургического завода (БМЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), директор которого открыто не признал победу Лукашенко, и Белорусского автомобильного завода (БелАЗ).