Лукашенко оценил масштаб забастовок словами «погоду не делают»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко по время посещения Минского завода колесных тягачей заявил (МЗКТ), что к забастовкам присоединилось небольшое количество рабочих, передает государственного агентство БелТА.

«Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — цитирует президента агентство.

К МЗКТ сейчас стягиваются колонны рабочих с других заводов, в частности Минского тракторного и электротехнического, передает Tut.by. Вертолет Лукашенко видели в районе МЗКТ, однако видеозаписи его выступления и встречи с рабочими в Сети пока не появились.

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