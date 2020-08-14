Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок в стране

То же самое произойдет и с машиностроительными предприятиями, считает Лукашенко. «Вы сегодня не произведете десять тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — пояснил он.
По словам президента, в стране происходят попытки «раскачать трудовые коллективы». «Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто, — сказал Лукашенко. — Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но тем не менее пытаются и строителей там качнуть, и так далее».
Забастовки, митинги на предприятиях и собрания рабочих продолжаются в Белоруссии второй день. В них приняли участие в том числе работники автомобильных заводов БелАЗ и МАЗ, Минского электротехнического завода и Белорусской АЭС. Во время митингов рабочие скандировали: «Уходи!» и «Позор!» Один из сотрудников завода рассказывал РБК, что коллектив требует прекратить насилие по отношению к гражданам, провести свободные и честные выборы, а также вывести ОМОН из города Жодино, где находится завод. Председатель горисполкома города Дмитрий Заблоцкий на встрече с работниками БелАЗа заявил, что это возможно в случае, если силы ГУВД г. Жодино смогут обеспечивать общественный порядок.
Пока ни одно из крупных предприятий страны не остановило работу.
Основной этап голосования на выборах президента в Белоруссии состоялся 9 августа. ЦИК объявила предварительные официальные итоги голосования, по которым победу одержал Лукашенко. В штабе его главного конкурента, кандидата от оппозиции Светланы Тихановской, не согласились с ними. Тихановская обжаловала предварительные официальные итоги.
После закрытия участков и объявления итогов на улицах городов Белоруссии начались протесты. В Минске ОМОН использовал спецсредства, включая светошумовые гранаты и слезоточивый газ.