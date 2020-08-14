Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок в стране

По его словам, забастовками воспользуются конкуренты — Россия и другие страны — для того, чтобы поставить на рынок свои товары. После остановки производства Белоруссия рискует его «никогда не раскрутить», считает президент

Забастовка на Белорусском металлургическом заводе (Фото: lesenka_new / VK)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если в стране остановится производство во время забастовок, проходящих на предприятиях, этим смогут воспользоваться конкуренты, и Белоруссия рискует это производство «никогда не раскрутить». Об этом глава государства заявил на совещании по работе строительной отрасли, передает «Белта».

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«Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — отметил Лукашенко.

По его словам, если, например, остановится работа завода по производству удобрений «Беларуськалий», то этим воспользуются Россия и Канада. «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — сказал Лукашенко.