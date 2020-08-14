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Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок в стране

По его словам, забастовками воспользуются конкуренты — Россия и другие страны — для того, чтобы поставить на рынок свои товары. После остановки производства Белоруссия рискует его «никогда не раскрутить», считает президент
Забастовка на Белорусском металлургическом заводе
Забастовка на Белорусском металлургическом заводе (Фото: lesenka_new / VK)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если в стране остановится производство во время забастовок, проходящих на предприятиях, этим смогут воспользоваться конкуренты, и Белоруссия рискует это производство «никогда не раскрутить». Об этом глава государства заявил на совещании по работе строительной отрасли, передает «Белта».

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«Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — отметил Лукашенко.

Забастовки в Белоруссии. Что важно знать
Политика
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

По его словам, если, например, остановится работа завода по производству удобрений «Беларуськалий», то этим воспользуются Россия и Канада. «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — сказал Лукашенко.

То же самое произойдет и с машиностроительными предприятиями, считает Лукашенко. «Вы сегодня не произведете десять тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — пояснил он.

По словам президента, в стране происходят попытки «раскачать трудовые коллективы». «Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто, — сказал Лукашенко. — Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но тем не менее пытаются и строителей там качнуть, и так далее».

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Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Забастовки, митинги на предприятиях и собрания рабочих продолжаются в Белоруссии второй день. В них приняли участие в том числе работники автомобильных заводов БелАЗ и МАЗ, Минского электротехнического завода и Белорусской АЭС. Во время митингов рабочие скандировали: «Уходи!» и «Позор!» Один из сотрудников завода рассказывал РБК, что коллектив требует прекратить насилие по отношению к гражданам, провести свободные и честные выборы, а также вывести ОМОН из города Жодино, где находится завод. Председатель горисполкома города Дмитрий Заблоцкий на встрече с работниками БелАЗа заявил, что это возможно в случае, если силы ГУВД г. Жодино смогут обеспечивать общественный порядок.

Пока ни одно из крупных предприятий страны не остановило работу.

Фабрики, заводы и рынки присоединились к забастовкам в Белоруссии
Политика
Фото: TYT.BY

Основной этап голосования на выборах президента в Белоруссии состоялся 9 августа. ЦИК объявила предварительные официальные итоги голосования, по которым победу одержал Лукашенко. В штабе его главного конкурента, кандидата от оппозиции Светланы Тихановской, не согласились с ними. Тихановская обжаловала предварительные официальные итоги.

После закрытия участков и объявления итогов на улицах городов Белоруссии начались протесты. В Минске ОМОН использовал спецсредства, включая светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Александр Лукашенко, забастовки, Белоруссия
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