Лукашенко сравнил забастовки на предприятиях страны с «ножом в спину»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал забастовки на промпредприятиях страны «ножом в спину». Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ, передает «Интерфакс-Запад».

Лукашенко подчеркнул, что государство в ответ на поддержку предприятий и их работников не получает должной поддержки.

«Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?» — сказал он.

Президент высказал уверенность, что «политические дрязги и игры» не страшны стране, если будет работать экономика. «Это понимают и наши противники. Поэтому они взялись раскачивать обстановку в трудовых коллективах», — заявил Лукашенко. Также он отметил, что на заводах нет места рабочим, которые выходят на демонстрации.