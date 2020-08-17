Рабочие Белорусского металлургического завода перекрыли дорогу к печам

Ранее белорусские СМИ сообщали, что 10 августа часть рабочих БМЗ прекратила работу и выдвинула политические требования. Специалист завода уточнял РБК, что бастовали около 50 работников, примерно 2,5 часа не работало вспомогательное производство — участок отделки, на работу основных технических процессов это не повлияло.

Позже гендиректор завода Дмитрий Корчик заявил, что руководители предприятия приехали на завод и встречались с сотрудниками, в том числе обсуждались вопросы, связанные с выборами. Однако, по его словам, это происходило во время технологического перерыва, и работа завода не прекращалась.

Президент республики Александр Лукашенко назвал забастовки на промпредприятиях страны «ножом в спину». Он отмечал, что обстановку в трудовых коллективах раскачивают противники страны, которые понимают, что «политические дрязги и игры» не страшны, если будет работать экономика. Президент также говорил, что на заводах нет места рабочим, которые выходят на демонстрации.

К акциям протеста после президентских выборов в Белоруссии присоединились более десяти предприятий. Генеральный директор Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский на встрече с работниками предприятия 15 августа заявил, что Александр Лукашенко проиграл президентские выборы.