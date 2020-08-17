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Рабочие Белорусского металлургического завода перекрыли дорогу к печам

Фото: Виктор Толочко / ТАСС
Фото: Виктор Толочко / ТАСС

На Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) протестующие перекрыли дорогу с помощью технического транспорта, чтобы помешать работе предприятия. Об этом РБК сообщил сотрудник БМЗ.

«Бастующие перекрыли дорогу с помощью технического транспорта и не пускают скраповозы с металлом к печам. Ведем переговоры с администрацией завода», — уточнил РБК сотрудник завода.

Фото: предоставлено РБК Фото: предоставлено РБК Фото: предоставлено РБК
Фото: предоставлено РБК

Telegram-канал Nexta Live пишет, что рабочие БМЗ перекрыли путь к печам. Tut.by передает, что все три печи остановили.

Как рассказал РБК один из управленцев БМЗ, печи остановили, металл с них слили и разлили по заготовкам. «Там все нормально, цикл завершен. Потом охрана под напором толпы открыла проходную, и люди, которые приехали из города, вошли на территорию завода, — те, кто был на выходном, с ночи, просто жители города. Скандировали «Жыве Беларусь». Сейчас собирают подписи за полную остановку завода», — сказал он.

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Ранее белорусские СМИ сообщали, что 10 августа часть рабочих БМЗ прекратила работу и выдвинула политические требования. Специалист завода уточнял РБК, что бастовали около 50 работников, примерно 2,5 часа не работало вспомогательное производство — участок отделки, на работу основных технических процессов это не повлияло.

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Позже гендиректор завода Дмитрий Корчик заявил, что руководители предприятия приехали на завод и встречались с сотрудниками, в том числе обсуждались вопросы, связанные с выборами. Однако, по его словам, это происходило во время технологического перерыва, и работа завода не прекращалась.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Президент республики Александр Лукашенко назвал забастовки на промпредприятиях страны «ножом в спину». Он отмечал, что обстановку в трудовых коллективах раскачивают противники страны, которые понимают, что «политические дрязги и игры» не страшны, если будет работать экономика. Президент также говорил, что на заводах нет места рабочим, которые выходят на демонстрации.

К акциям протеста после президентских выборов в Белоруссии присоединились более десяти предприятий. Генеральный директор Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский на встрече с работниками предприятия 15 августа заявил, что Александр Лукашенко проиграл президентские выборы.

Теги: Белоруссия, завод, протесты, новости
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