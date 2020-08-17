Рабочие Белорусского металлургического завода перекрыли дорогу к печам
На Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) протестующие перекрыли дорогу с помощью технического транспорта, чтобы помешать работе предприятия. Об этом РБК сообщил сотрудник БМЗ.
«Бастующие перекрыли дорогу с помощью технического транспорта и не пускают скраповозы с металлом к печам. Ведем переговоры с администрацией завода», — уточнил РБК сотрудник завода.
Telegram-канал Nexta Live пишет, что рабочие БМЗ перекрыли путь к печам. Tut.by передает, что все три печи остановили.
Как рассказал РБК один из управленцев БМЗ, печи остановили, металл с них слили и разлили по заготовкам. «Там все нормально, цикл завершен. Потом охрана под напором толпы открыла проходную, и люди, которые приехали из города, вошли на территорию завода, — те, кто был на выходном, с ночи, просто жители города. Скандировали «Жыве Беларусь». Сейчас собирают подписи за полную остановку завода», — сказал он.