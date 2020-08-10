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Глава белорусского завода опроверг сообщения о начале забастовок

Гендиректор БМЗ заверил, что встреча с представителями коллектива проводилась без остановки работы, во время технологического перерыва
Белорусский металлургический завод
Белорусский металлургический завод (Фото: Виктор Толочко / ТАСС)

Работа на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в понедельник, 10 августа, не прекращалась, предприятие функционирует в штатном режиме, заверил агентство БелТА гендиректор завода Дмитрий Корчик.

Ранее в понедельник белорусские СМИ сообщили, что часть работников на металлургическом заводе в городе Жлобине покинули свои рабочие места и собрались на совещание. Портал Tut.by напомнил, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.

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Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Корчик подтвердил, что встречу с представителями коллектива руководители БМЗ проводили и в ее ходе обсуждались в том числе и вопросы, связанные с выборами. Но никакой остановки работы, по словам директора, не было, встреча прошла во время технологического перерыва.

«Мы обсудили и выработали ход совместных действий. Но было обозначено, что БМЗ — это не политическая площадка для общения. <...>. Сотрудники завода сказали: БМЗ — это второй дом, и мы вообще не задумывали какую-то остановку предприятия», — добавил Корчик.

На сайте БМЗ указано, что в 2019 году на заводе работали около 11,7 тыс. человек, из которых 11,48 тыс. приходились на производственный персонал. Средний возраст сотрудника БМЗ оценивается в 40,2 года. Сам завод назван крупнейшим металлургическим предприятием Белоруссии и одним из главных ее экспортеров, на заводе выпускают сортовой прокат, бесшовные горячекатаные трубы различного назначения, холоднодеформированную арматуру, стальную проволоку и т.д. Крупнейшие страны — импортеры продукции БМЗ в 2019 году: Россия (удельный вес в экспорте 17,8%), Германия (10,2%), Египет (8,4%), Нидерланды (7%), Литва (6,7%), Израиль (6,5%), Польша (5,1%), Великобритания (4,6%), Украина (4,1%), Италия (2,5%).

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Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия
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