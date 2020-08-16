Лукашенко предсказал гибель Белоруссии в случае новых выборов

Митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске (Фото: Сергей Гриц / AP)

Действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что страна погибнет, если будут проведены повторные президентские выборы. Об этом он заявил на митинге в свою поддержку, трансляцию которого вело местное «Радио Свобода».

«Мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация», — сказал президент собравшимся.

Митинг в поддержку Лукашенко начался днем 16 августа. На площади Независимости в Минске собрались более 2 тыс. человек. Пришедшие на митинг люди скандировали лозунги «За батьку! За Лукашенко! За Беларусь!» и «Фашист не пройдет!».