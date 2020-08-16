В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко

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В Минске пройдет «митинг солидарности» в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила в Facebook провластная общественная организация «Белая Русь».

«[Митинг] сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря», — говорится в сообщении.

В то же время местный портал Tut.by сообщил, что в митинге принуждают участвовать работников бюджетных организаций.

«Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым — нет, потому что грозят увольнением. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации», — пишет портал.