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В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко

Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС
Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС

В Минске пройдет «митинг солидарности» в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила в Facebook провластная общественная организация «Белая Русь».

«[Митинг] сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря», — говорится в сообщении.

В то же время местный портал Tut.by сообщил, что в митинге принуждают участвовать работников бюджетных организаций.

«Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым — нет, потому что грозят увольнением. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации», — пишет портал.

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«Хотелось бы рассказать о факте принуждения к посещению провластного митинга завтра в 12.00. Мою родственницу из Хотимска под угрозой увольнения принуждают посетить данное мероприятие. Она работает в колхозе экономистом. На секунду, Хотимск находится в 450 км от Минска», — заявила одна из читательниц портала.

По словам одного из военнослужащих, их также в «добровольно-принудительном порядке «просят» прийти на митинг. На тех, кто отказывается, «составляют списки», сообщил он порталу.

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«В принудительно порядке работников Пинского мясокомбината заставляют ехать в Минск, на митинг в поддержку АГЛ. Завтра из Пинска в 6:00 отправляется предварительно шесть автобусов. Работники горисполкома, сотрудники МВД, переодетые в гражданскую одежду, педагоги (в основном те, которые были в избирательных комиссиях, их запугивают тем, что при смене власти им светит тюрьма)», — рассказал порталу еще один читатель.

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Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, митинг
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