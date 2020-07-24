Валерий Цепкало назвал причину отъезда в Москву

Участник президентской кампании в Белоруссии Валерий Цепкало спешно приехал в Москву, опасаясь задержание на родине. Ему стало известно о готовящемся аресте, сообщил он РБК

Валерий Цепкало (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Последний остававшийся на свободе противник Лукашенко из «большой тройки» Валерий Цепкало уехал в Россию после того, как ему сообщили о готовящемся аресте и после того, как возникла угроза для детей, рассказал он РБК.

«Я не знаю, что они в итоге нарисуют, мне никто конкретно не говорил, какой именно будет причина ареста. Мне просто сказали, что команда такая уже дана», — говорит он. Первый раз о том, что возможен арест Цепкало, сказали еще две недели назад. «Потом из другого органа два-три дня назад пришло подтверждение», — добавил он.

«А позавчера в школу к моему ребенку работники прокуратуры и начали у учителей брать заявления по поводу одного из моего детей. И мы приняли решение детей вывезти сюда в Москву. Я вывез двоих своих детей. В полночь мы только приехали, — рассказывает Цепкало. — У нас один и методов надавить на оппозиционных политиков — их дети. Так было когда посадили [белорусского оппозиционера Андрея] Санникова и его жену [Ирину Халип], а ребенка отобрали у бабушки. И сдали его в приют, и полгода он был один».

Россию он выбрал потому, что это единственная страна, с которой можно свободно пересечь границу из Белоруссии, рассказал РБК Цепкало. Он надеется, что Москва не станет выдавать его, потому что уверен — у Минска нет никаких доказательств его вины и соответственно оснований требовать экстрадиции. «Выдать можно теоретически, но нужны все-таки основания. А в Белоруссии основания не нужны. Взял на ксероксе состряпал какие-то документы, показал их по телевизору так, чтобы было не очень понятно. То есть методы работы, которые у нас — они видны. А здесь они все-таки должны будут представить какие-то документы, хотя бы какое-то основание. И я очень надеюсь, что все будет нормально, потому что никаких документов в природе не существует», — говорит он.