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Валерий Цепкало назвал причину отъезда в Москву

Участник президентской кампании в Белоруссии Валерий Цепкало спешно приехал в Москву, опасаясь задержание на родине. Ему стало известно о готовящемся аресте, сообщил он РБК
Валерий Цепкало
Валерий Цепкало (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Последний остававшийся на свободе противник Лукашенко из «большой тройки» Валерий Цепкало уехал в Россию после того, как ему сообщили о готовящемся аресте и после того, как возникла угроза для детей, рассказал он РБК.

«Я не знаю, что они в итоге нарисуют, мне никто конкретно не говорил, какой именно будет причина ареста. Мне просто сказали, что команда такая уже дана», — говорит он. Первый раз о том, что возможен арест Цепкало, сказали еще две недели назад. «Потом из другого органа два-три дня назад пришло подтверждение», — добавил он.

«А позавчера в школу к моему ребенку работники прокуратуры и начали у учителей брать заявления по поводу одного из моего детей. И мы приняли решение детей вывезти сюда в Москву. Я вывез двоих своих детей. В полночь мы только приехали, — рассказывает Цепкало. — У нас один и методов надавить на оппозиционных политиков — их дети. Так было когда посадили [белорусского оппозиционера Андрея] Санникова и его жену [Ирину Халип], а ребенка отобрали у бабушки. И сдали его в приют, и полгода он был один».

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Россию он выбрал потому, что это единственная страна, с которой можно свободно пересечь границу из Белоруссии, рассказал РБК Цепкало. Он надеется, что Москва не станет выдавать его, потому что уверен — у Минска нет никаких доказательств его вины и соответственно оснований требовать экстрадиции. «Выдать можно теоретически, но нужны все-таки основания. А в Белоруссии основания не нужны. Взял на ксероксе состряпал какие-то документы, показал их по телевизору так, чтобы было не очень понятно. То есть методы работы, которые у нас — они видны. А здесь они все-таки должны будут представить какие-то документы, хотя бы какое-то основание. И я очень надеюсь, что все будет нормально, потому что никаких документов в природе не существует», — говорит он.

В конце июня МВД Белоруссии объявило о начале проверки в отношении Цепкало по заявлению гражданина Турции. «Для проведения доследственной проверки в Министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало В.В. Сейчас проводится проверка», — заявила тогда пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

TUT.by в связи с начало проверки вспомнил о конфликте Цепкало с проживающим в Белоруссии турецким бизнесменом Седатом Игдеджи, владельцем группы строительных компаний, участвовавших в создании Парка высоких технологий (ПВТ). Цепкало был основателем и долгое время руководителем ПВТ, созданного для предотвращения утечки из страны ИТ-специалистов. В марте 2017 года он был уволен указом президента Александра Лукашенко. В мае в интервью порталу Dev.by Игдеджи заявил, что являлся подрядчиком не только при создании ПВТ, но также возводил личный дом Цепкало. По словам Игдеджи, за услуги проектирования и строительства Цепкало ему не заплатил.

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Валерий Цепкало

В штабе Цепкало тогда ответили, что по этому вопросу уже было решение суда, которое Игдеджи не оспорил. Аффилированным с ним структурам вообще запретили заниматься строительством в Белоруссии из-за многочисленных нарушений. «Ни один объект не был завершен до конца и не был передан в установленном порядке заказчику. По всем объектам имели место или продолжаются десятки судебных разбирательств», — отметили в штабе. «О мотивах нынешнего заявления г-на Игдеджи остается только догадываться. Мы внимательно изучаем ситуацию на предмет возможной подачи иска к г-ну Игдеджи о защите чести, достоинства и деловой репутации вследствие распространения им ложных сведений», — уточнили в штабе Цепкало.

«Все эти заявления турецкоподанного предвыборный фейк, и не стоит комментировать всю эту грязь», — сказал тогда РБК сам Цепкало.

Материал дополняется

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Валерий Цепкало, выборы, преследование
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