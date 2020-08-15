Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии, один из оппонентов Лукашенко Валерий Цепкало объявлен в межгосударственный розыск. Соответствующая информация размещена в базе МВД России.
Адвокат Цепкало Алексей Урбан сообщил РБК, что против его подзащитного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии (получение взятки).
Сам Цепкало назвал обвинения во взятке «полной чушью», пишет «РИА Новости».
РБК направил запросы в МВД Белоруссии и России.
Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении двух других оппонентов Александра Лукашенко — блогера Сергея Тихановского и банкира Виктора Бабарико. Они арестованы.