Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск

Валерий Цепкало — основатель Парка высоких технологий, в июле ЦИК Белоруссии отказала ему в регистрации в качестве кандидата на выборах президента Белоруссии. В ЦИК утверждали, что из 100 тыс. необходимых подписей у Цепкало были действительны только около 75 тыс.

После получения отказа в регистрации штаб Цепкало объединился со штабами двух других оппозиционных кандидатов — Светланы Тихановской, которая была допущена до выборов, и незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико.

Объединенная команда огласила пять принципов предвыборной кампании, среди которых освобождение всех политзаключенных и проведение повторных, честных выборов.

В преддверии президентских выборов Валерий Цепкало вынужденно покинул Белоруссию. По словам оппонента Лукашенко, в Белоруссии ему угрожали возможным возбуждением уголовного дела. Сперва Цепкало отправился в Москву, а затем посетил Украину и Польшу. Также он заявлял о планах посетить Латвию и Литву. В этих странах Цепкало намеревался встретиться с представителями белорусской диаспоры.

Выборы президента Белорусии завершились 9 августа. По данным ЦИК на выборах одержал победу действующий президент Александр Лукашенко, он набрал свыше 80%. От оппозиции в выборах участвовала Светлана Тихановская. Она набрала около 10% голосов избирателей. Ее штаб результаты выборов не признал и потребовал от властей Белоруссии мирной передачи власти. Тихановская была вынуждена покинуть страну.

В Белоруссии седьмые сутки продолжаются протестные акции. Протестующие требуют пересчета голосов и прекращения насилия со стороны силовиков.