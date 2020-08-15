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Выборы в Белоруссии ,  
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Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск

В Белоруссии Цепкало подозревают в получении взятки. Это третье уголовное дело против оппонентов Александра Лукашенко на выборах
Валерий Цепкало
Валерий Цепкало (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии, один из оппонентов Лукашенко Валерий Цепкало объявлен в межгосударственный розыск. Соответствующая информация размещена в базе МВД России.

Адвокат Цепкало Алексей Урбан сообщил РБК, что против его подзащитного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии (получение взятки).

Сам Цепкало назвал обвинения во взятке «полной чушью», пишет «РИА Новости».

РБК направил запросы в МВД Белоруссии и России.

Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении двух других оппонентов Александра Лукашенко — блогера Сергея Тихановского и банкира Виктора Бабарико. Они арестованы.

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Валерий Цепкало

Валерий Цепкало — основатель Парка высоких технологий, в июле ЦИК Белоруссии отказала ему в регистрации в качестве кандидата на выборах президента Белоруссии. В ЦИК утверждали, что из 100 тыс. необходимых подписей у Цепкало были действительны только около 75 тыс.

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После получения отказа в регистрации штаб Цепкало объединился со штабами двух других оппозиционных кандидатов — Светланы Тихановской, которая была допущена до выборов, и незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико.

Объединенная команда огласила пять принципов предвыборной кампании, среди которых освобождение всех политзаключенных и проведение повторных, честных выборов.

В преддверии президентских выборов Валерий Цепкало вынужденно покинул Белоруссию. По словам оппонента Лукашенко, в Белоруссии ему угрожали возможным возбуждением уголовного дела. Сперва Цепкало отправился в Москву, а затем посетил Украину и Польшу. Также он заявлял о планах посетить Латвию и Литву. В этих странах Цепкало намеревался встретиться с представителями белорусской диаспоры.

Выборы президента Белорусии завершились 9 августа. По данным ЦИК на выборах одержал победу действующий президент Александр Лукашенко, он набрал свыше 80%. От оппозиции в выборах участвовала Светлана Тихановская. Она набрала около 10% голосов избирателей. Ее штаб результаты выборов не признал и потребовал от властей Белоруссии мирной передачи власти. Тихановская была вынуждена покинуть страну.

В Белоруссии седьмые сутки продолжаются протестные акции. Протестующие требуют пересчета голосов и прекращения насилия со стороны силовиков.

Авторы: Роман Котерев, Александр Атасунцев
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Белоруссия, Валерий Цепкало, уголовное дело
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