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ЦИК Белоруссии забраковал подписи одного из основных соперников Лукашенко

Из кампании выбыл оппозиционер Валерий Цепкало, ЦИК признал действительными только 75 тыс. поданных им подписей. Среди тех, кто продолжит борьбу, оказались задержанный оппозиционер Виктор Бабарико и президент Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

30 июня ЦИК Белоруссии объявил результаты проверки подписей, которые должны были сдать кандидаты для участия в президентских выборах 9 августа. Чтобы попасть в избирательный бюллетень, каждый кандидат, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, должен был собрать не менее 100 тыс. подписей. Собрать такое количество смогли семь кандидатов, но после проверки барьер не преодолел только один — основатель Парка высоких технологий и один из трех главных оппонентов Лукашенко Валерий Цепкало. По данным ЦИК, у него действительно только 75 249 подписей.

У Александра Лукашенко действительными признаны 1 939 572 подписи. Следом идет его главный соперник, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — у него более 165 тыс. подписей (для сравнения, у Лукашенко во время его первых президентских выборов в 1994 году действительными признали менее 160 тыс. подписей).

Два соперника Лукашенко снялись с выборов после задержания Бабарико
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С середины июня Бабарико находится в СИЗО КГБ, но это никак мешает ему попасть в избирательный бюллетень, по законам Белоруссии стать кандидатом не может только судимый. Провести же суд до 9 августа невозможно, сказал РБК один из адвокатов кандидата Дмитрий Лаевский. По словам белорусского политического аналитика Артема Шрайбмана, регистрация Бабарико стала неожиданностью. По тем сообщения, которые приходили из разных районов Белоруссии о выбраковке подписей, «казалось, что уже будут снимать», говорит он. Теперь есть только одна возможность снять Бабарико с выборов — найти ошибки в его декларации.

Также признали действительными боле 100 тыс. подписей у Светланы Тихановской, жены задержанного блогера Сергея Тихановского. 

Кроме того, необходимое число подписей собрали экс-депутат Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Соперник Лукашенко Валерий Цепкало — РБК: «Происходит деградация всего»
Политика
Валерий Цепкало

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, выборы, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало
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