Сотрудница белорусского телеканала сообщила о планах начать забастовку

Внутри здания Белорусской национальной государственной телерадиокомпании (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Режиссер телеканала «Беларусь 3» Наталья Бибикова заявила, что сотрудники государственных телеканалов готовы выйти на забастовку. Слова журналистки передает tut.by.

«Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы. Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет», — сказала она, не уточнив, сколько работников готовы к забастовке.

Вечером 15 августа начался митинг у здания минского телецентра, куда приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, чтобы провести встречу с коллективом телеканалов. Бибикова покинула эту встречу до ее окончания. По ее словам, на встрече присутствует примерно 40 сотрудников Белтелерадиокомпании.

За последние дни на фоне сообщений о насилии со стороны силовиков в отношении мирных жителей на протестных акциях о своем решении уволиться рассказали несколько известных белорусских телеведущих и корреспондентов.