Милиционеры Белоруссии прокомментировали свое увольнение из-за протестов

Коллеги белорусских правоохранителей, которые поддержали протестующих и уволились из органов, в основном относятся к их решению с пониманием, хотя некоторым экс-милиционерам пришлось покинуть страну. Об этом рассказали опрошенные РБК бывшие сотрудники милиции.

Бывший участковый инспектор ОВД администрации Советского района Гомеля сообщил, что после того, как по Telegram-каналам разошлось его видео с поддержкой протестующих, домой к милиционеру приехало начальство. «Когда я записывал видео, я еще был действующим сотрудником. <...> Через некоторое время ко мне приехали мои бывшие начальники. <...> Я понимал, что меня хотели арестовать, но они говорили, что хотят забрать удостоверение и форму. Я им сказал, что все через балкон, и вот через балкон на девятом этаже все это передал. А потом они уехали», — уточнил он.

Собеседник РБК отметил, что покинул Белоруссию. «По секрету сказал один мой товарищ, что мои бывшие коллеги хотели меня отловить и избить, на это есть доказательство — переписка из общего чата сотрудников», — пояснил экс-участковый.

По его словам, подавляющее большинство сотрудников местного районного отделения поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Таких как я мало, но они есть, и вот один мой коллега уже два дня консультируется, как я это сделал. Как я понимаю, у него такие же планы», — добавил белорус.