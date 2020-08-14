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Милиционеры Белоруссии прокомментировали свое увольнение из-за протестов

Коллеги белорусских правоохранителей, которые поддержали протестующих и уволились из органов, в основном относятся к их решению с пониманием, хотя некоторым экс-милиционерам пришлось покинуть страну. Об этом рассказали опрошенные РБК бывшие сотрудники милиции.

Бывший участковый инспектор ОВД администрации Советского района Гомеля сообщил, что после того, как по Telegram-каналам разошлось его видео с поддержкой протестующих, домой к милиционеру приехало начальство. «Когда я записывал видео, я еще был действующим сотрудником. <...> Через некоторое время ко мне приехали мои бывшие начальники. <...> Я понимал, что меня хотели арестовать, но они говорили, что хотят забрать удостоверение и форму. Я им сказал, что все через балкон, и вот через балкон на девятом этаже все это передал. А потом они уехали», — уточнил он.

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Фото: novitski_evgen / Instagram

Собеседник РБК отметил, что покинул Белоруссию. «По секрету сказал один мой товарищ, что мои бывшие коллеги хотели меня отловить и избить, на это есть доказательство — переписка из общего чата сотрудников», — пояснил экс-участковый.

По его словам, подавляющее большинство сотрудников местного районного отделения поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Таких как я мало, но они есть, и вот один мой коллега уже два дня консультируется, как я это сделал. Как я понимаю, у него такие же планы», — добавил белорус.

Остальные собеседники РБК столкнулись с другим отношением в коллективе. Артем Никулин, работавший старшим оперуполномоченным УБЭП УВД гродненского облисполкома, рассказал, что коллеги отреагировали на решение уволится по-разному, но «в целом с пониманием». «Никаких проблем мне не создавалось, и я уволен по соглашению сторон. Все штатно и без угроз», — оценил он.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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По мнению Никулина, многие сотрудники милиции уже признают необходимость мирных протестов и осуждают излишнюю жестокость и насилие.

«В органах много отличных ребят. Мне хочется помочь тем, кто мирно добивается соблюдения своих прав — я хочу обратиться в прокуратуру с обращением о необходимости проведения проверок по фактам превышения полномочий опубликованных в СМИ», — сказал он. Никулин уточнил, что не покинул Белоруссию после увольнения.

Бывший милиционер-кинолог из отдела департамента охраны Новополоцка Виктор Шаркович рассказал, что намерен теперь поехать в Минск, но не будет участвовать в протестах. «Коллеги приносят еду, поддерживают и говорят, что ты сделал правильный выбор, критики я не слышал от них. Ну, это те, кто именно из моего отделения. Начальник плохо отреагировал, конечно. Я был уволен за невыход на службу, и после того, как прошло более трех часов, я пришел в кадры и сдал удостоверение и жетон. Дальше планирую просто жить», — пояснил он. Шаркович заявил, что на повторных выборах отдал бы голос за Валерия Цепкало.

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Массовые протесты начались в Белоруссии после окончания выборов президента и объявления первых результатов. В Минске и других городах страны участники акций столкнулись с сотрудниками ОМОН и милицией. Силовики использовали светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Протестующие пытались возводить баррикады, закидывали правоохранителей кусками тротуара и коктейлями Молотова, нападали на них с арматурой. МВД сообщало о случаях наезда машин на сотрудников ГАИ.

На фоне силовых разгонов несогласных в социальных сетях стали появляться видео, участники которых называли себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, выбрасывали свою форму или говорили о намерении уволиться из-за протестов в стране.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев 13 августа извинился за случайно пострадавших во время разгонов митингующих. При этом он усомнился в мирном характере акций протеста.

Теги: Белоруссия, протесты, милиция, новости
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