Журналист президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении

Ранее об увольнении объявили ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко и телеведущие того же канала Евгений Перлин и Сергей Козлович

Дмитрий Семченко (Фото: Дмитрий Семченко / Vk)

Ведущий белорусского телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула журналистов Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщает Tut.by со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, руководство телеканала отказалось подписать заявление об уходе.

«Запредельная жестокость ОМОНа всех журналистов ОНТ просто убила. У каждого есть родственник или друг, который серьезно пострадал. Многие ребята сразу отказались делать откровенную чернь. Кто-то ушел на больничный, кто-то — в бессрочный отпуск. Уход Семченко может повлечь цепную реакцию не только среди государственных журналистов, но и стать сигналом для вертикали», — рассказал источник.

Как пишет издание The Village, жена журналиста подтвердила информацию о его уходе.