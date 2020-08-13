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Журналист президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении

Ранее об увольнении объявили ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко и телеведущие того же канала Евгений Перлин и Сергей Козлович
Дмитрий Семченко
Дмитрий Семченко (Фото: Дмитрий Семченко / Vk)

Ведущий белорусского телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула журналистов Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщает Tut.by со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, руководство телеканала отказалось подписать заявление об уходе.

«Запредельная жестокость ОМОНа всех журналистов ОНТ просто убила. У каждого есть родственник или друг, который серьезно пострадал. Многие ребята сразу отказались делать откровенную чернь. Кто-то ушел на больничный, кто-то — в бессрочный отпуск. Уход Семченко может повлечь цепную реакцию не только среди государственных журналистов, но и стать сигналом для вертикали», — рассказал источник.

Как пишет издание The Village, жена журналиста подтвердила информацию о его уходе.

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«Я подтверждаю новость. Он должен скоро сам все написать», — сообщила она изданию.

«И пожалуйста, передайте людям, что прежде чем нас осудить, пусть подумают, на что мы пошли. Я прошу, люди, не травите. Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать», — добавила она.

Ранее на фоне беспрецедентных для Белоруссии масштабов насилия силовиков в отношении мирных жителей о своем уходе с телеканалов сообщили еще несколько известных в республике журналистов. 

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Об увольнении объявил ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко. «Пять лет я негласно был медийным лицом Министерства обороны Республики Беларусь. Пять лет я с очень серьезным лицом рассказывал о том, что наша армия сама доблестная и сильная, военная техника — самая современная, а весь высший офицерский состав — пример для подражания... Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа», — заявил журналист.

О последнем эфире объявили также журналист того же канала Евгений Перлин и ведущий новостей Сергей Козлович.

В июне ведущий белорусского госканала ОНТ Артемис Ахпашобвинил своих коллег в «откровенной лжи» во время эфиров. По словам журналиста, когда проходили задержания людей на акции против ареста кандидата в президенты Виктора Бабарико, телеканал транслировал «100-летний юбилей российского цирка».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Александр Лукашенко, журналисты, бегство
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