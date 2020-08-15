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Протестующие собрались у здания государственной телекомпании в Минске

Возле здания собралось несколько десятков митингующих с плакатами. Ранее туда приехали председатель Совета Республики и пресс-секретарь Лукашенко для проведения срочной встречи с сотрудниками компании

Акция протеста началась возле здания государственной Белтелерадиокомпании в Минске. По оценке корреспондента РБК, там собралось несколько сотен человек.

Они выкрикивают различные лозунги, в том числе «Правду!» и «Позор!», сообщает Tut.by. Об акции протеста также передает «РИА Новости».

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Как отмечает портал, к 18:00 по местному времени (совпадает с московским) к зданию Белтелерадиокомпании подъехали председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова и пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, а также председатель официального союза журналистов Белоруссии Андрей Кривошеев. Они должны провести срочную встречу с сотрудниками телерадиовещательной компании.

По данным портала, встреча началась с выступления Кочановой, которая заявила, что 80% избирателей на выборах проголосовали за действующего президента Александра Лукашенко. «После этих слов те, кто не голосовал за Лукашенко, стали поднимать руки. Оказалось, что таких в зале большинство», — сообщает Tut.by.

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Около 18:30 из здания вышла режиссер телеканала «Беларусь 3» Наталья Бибикова, сообщившая, что на встрече присутствует примерно 40 сотрудников Белтелерадиокомпании. «Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы. Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет», — сказала она.

РБК направил запросы в пресс-службу Белтелерадиокомпании и МВД Белоруссии.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после закрытия избирательных участков. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), победу на президентских выборах одержал Лукашенко, заручившийся поддержкой 80,1% населения. Оппозиция не признает объявленные избиркомом результаты, заявляя о многочисленных фальсификациях. Штаб Светланы Тихановской требовал начать процедуру передачи власти.

Акция в память о погибшем на протестах в Минске. Фоторепортаж
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Авторы: Михаил Юшков, Александр Атасунцев
При участии: Майя Бобенко
Теги: Белоруссия, акция протеста, Минск
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