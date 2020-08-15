Протестующие собрались у здания государственной телекомпании в Минске

Возле здания собралось несколько десятков митингующих с плакатами. Ранее туда приехали председатель Совета Республики и пресс-секретарь Лукашенко для проведения срочной встречи с сотрудниками компании

Акция протеста началась возле здания государственной Белтелерадиокомпании в Минске. По оценке корреспондента РБК, там собралось несколько сотен человек.

Они выкрикивают различные лозунги, в том числе «Правду!» и «Позор!», сообщает Tut.by. Об акции протеста также передает «РИА Новости».



Как отмечает портал, к 18:00 по местному времени (совпадает с московским) к зданию Белтелерадиокомпании подъехали председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова и пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, а также председатель официального союза журналистов Белоруссии Андрей Кривошеев. Они должны провести срочную встречу с сотрудниками телерадиовещательной компании.

По данным портала, встреча началась с выступления Кочановой, которая заявила, что 80% избирателей на выборах проголосовали за действующего президента Александра Лукашенко. «После этих слов те, кто не голосовал за Лукашенко, стали поднимать руки. Оказалось, что таких в зале большинство», — сообщает Tut.by.