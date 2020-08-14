Выборы в Белоруссии , 14 авг, 12:13
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Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии
Светлана Тихановская
Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская записала новое обращение, в котором заявила, что белорусским властям следует прекратить насилие в результате протестов, начавшихся после выборов главы республики. Видеообращение опубликовано в YouTube-канале ее мужа Сергея Тихановского «Страна для жизни».
«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог», — сказала она.
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