Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии

Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская записала новое обращение, в котором заявила, что белорусским властям следует прекратить насилие в результате протестов, начавшихся после выборов главы республики. Видеообращение опубликовано в YouTube-канале ее мужа Сергея Тихановского «Страна для жизни».

«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог», — сказала она.

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