В Белоруссии появились видео с выбрасывающими военную форму мужчинами

Фото: novitski_evgen / Instagram

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.

https://www.instagram.com/p/CDyv6PVDR8z/

Так, пользователь Instagram novitski_evgen говорит на видео, что больше не может «гордиться тем, где служил» и хранить у себя военную форму. После этих слов он выбрасывает ее.

Пользователь artembelinovich на записи, размещенной в Instagram, говорит что «белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет». Затем он снимает с головы берет и выбрасывает его в мусорный контейнер.

Похожие видеозаписи публикует белорусский Telegram-канал Nexta-Live.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК страны, победу на выборах одержал действующий президент Белоруссии Алесандр Лукашенко, который набрал 80.08%. Его основная соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10.09%. Она не признала итоги выборов и потребовала мирной передачи власти. Впоследствии Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

Третий день подряд в ряде белорусских городов продолжаются протесты. Демонстранты не согласны с итогами выборов и требуют пересчета голосов. Милиция и военные разгоняют протестующих при помощи светошумовых гранат, резиновых пуль и дубинок.

По данным МВД Белоруссии на 12 августа, за три дня протестов задержали более 6 тыс. человек.