Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,24 (+0,08) Инвестиции, 12 авг, 14:27
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 85,96 (+0,03) Инвестиции, 12 авг, 14:27
Экс-мэра Чехова допросили по делу о мошенничестве с наследием Чехова Общество, 07:01 В Белоруссии появились видео с выбрасывающими военную форму мужчинами Общество, 06:59 Помпео пригрозил Москве «огромной ценой» за возможный сговор с талибами Политика, 06:13 Оставившего детей в Шереметьево мужчину ограничили в родительских правах Общество, 06:04 «Первый канал» назвал имена наставников третьего сезона шоу «Голос 60+» Общество, 05:48 Мишустин прибыл с длительным визитом на Дальний Восток Политика, 05:29 Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 05:26 Кинотеатры смогли вернуть только 5% оборота вопреки разрешению открыться Бизнес, 05:00 В США умер писатель Игорь Ефимов Общество, 04:52 США сообщили о возможном задержании Ираном судна в международных водах Политика, 04:37 Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России Бизнес, 04:22 Умер народный художник России Михаил Переяславец Общество, 04:11 Посла Белоруссии вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о протестах Политика, 03:49 Трамп предрек большие проблемы от демократов на выборах президента США Политика, 03:04
Выборы в Белоруссии ,  
0 

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими военную форму мужчинами

Фото: novitski_evgen / Instagram
Фото: novitski_evgen / Instagram

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.

https://www.instagram.com/p/CDyv6PVDR8z/

Так, пользователь Instagram novitski_evgen говорит на видео, что больше не может «гордиться тем, где служил» и хранить у себя военную форму. После этих слов он выбрасывает ее.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Пользователь artembelinovich на записи, размещенной в Instagram, говорит что «белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет». Затем он снимает с головы берет и выбрасывает его в мусорный контейнер.

Похожие видеозаписи публикует белорусский Telegram-канал Nexta-Live.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК страны, победу на выборах одержал действующий президент Белоруссии Алесандр Лукашенко, который набрал 80.08%. Его основная соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10.09%. Она не признала итоги выборов и потребовала мирной передачи власти. Впоследствии Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

В Минске женщины вышли протестовать в поддержку задержанных. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Третий день подряд в ряде белорусских городов продолжаются протесты. Демонстранты не согласны с итогами выборов и требуют пересчета голосов. Милиция и военные разгоняют протестующих при помощи светошумовых гранат, резиновых пуль и дубинок.

По данным МВД Белоруссии на 12 августа, за три дня протестов задержали более 6 тыс. человек.

Теги: Белоруссия, силовики, увольнения, протесты, флешмоб, видео, выборы президента
Материалы по теме
Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов
Общество
Ведущий госканала «Беларусь 1» Евгений Перлин уволился на фоне протестов
Общество
Белорусский канал показал видео с обещавшими не делать революцию людьми
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter