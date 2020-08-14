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Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

В руководстве Национальной академии наук сбор подписей посчитали провокацией молодых ученых
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков на встрече с директорами институтов попросил их проконтролировать молодых ученых. Объяснил он это появлением «Обращения представителей научной общественности» с призывом прекратить насилие на улицах белорусских городов. Гусаков утверждает, что эту петицию подписали 500 человек.

«Мы набирали молодежь, а они неуправляемые. Что они делают в лабораториях - никто не знает. Представляете, ученые против насилия», - цитирует Гусакова Onliner.

Издание между тем сообщает, что в действительности под обращением стоят подписи 1000 ученых, и петиция не является провокацией, как считает Гусаков. По данным журналистов, авторами письма стали ученые Национальной академии, а большинство подписей принадлежат именно им.

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В документе, который приводит Onliner, ученые жалуются не только на «беспрецедентные по масштабу и жестокости» действия милиции, но также на массовые фальсификации, которые имели место во время президентских выборов 9 августа. «Во многих случаях члены комиссий покидали избирательные участки в сопровождении милиции и отрядов ОМОНа, забирая с собой итоговые протоколы, что является грубейшим нарушением законодательства», - отметили они.

Ученые также потребовали от властей прекратить насилие и отпустить политзаключенных

За несколько дней, прошедших со дня выборов в Белоруссии были задержаны несколько тысяч человек. Из изолятора внутреннего содержания в Минске их начали отпускать только вечером в четверг. При этом оказавшиеся на свободе жаловались на жестокие действия милиции, побои и плохие условия содержания под стражей.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, ученые
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