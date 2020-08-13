Адвокат Ефремова сообщила о проблемах с посещением актера в больнице

Михаил Ефремов на носилках у здания Пресненского суда, где ему стало плохо во время рассмотрения по существу дела о ДТП со смертельным исходом (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Михаил Ефремов, который проходит в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП, по-прежнему остается в больнице, однако к нему никого не пускают. Об этом рассказала в комментарии РБК адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская.

«Михаил все еще находится в больнице, но дело в том, что нас продолжают туда не пускать, как и членов его семьи, из-за карантина. Сегодня [еще один защитник актера] Эльман Пашаев попробует связаться с врачом или попасть к Михаилу, может быть, нас пустят к нему», — сообщила РБК Шаргородская.

Бригада скорой помощи забрала актера 11 августа прямо из здания Пресненского районного суда Москвы. Пашаев заявил, что у Ефремова случился инсульт. Он уточнил, что проблемы со здоровьем у артиста начались 10 августа, однако тогда от госпитализации он отказался.

После госпитализации актера суд принял решение о переносе заседание по его делу сначала на 12 августа, а затем на 18 августа.

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